Déremisage et transfert de véhicule - Des transactions réalisées dans le confort de votre maison

QUÉBEC, le 27 mars 2025 /CNW/ - Avec l'arrivée du beau temps, vous serez plusieurs à vouloir déremiser votre véhicule ou effectuer un transfert de véhicule entre particuliers. La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) vous rappelle que ses services en ligne SAAQclic vous permettent d'effectuer ces transactions dans le confort de votre foyer, sans avoir à vous rendre dans un point de service.

Vos opérations en quelques clics

SAAQclic permet de déremiser un véhicule tel qu'une moto, un véhicule de promenade ou encore un véhicule récréatif. De plus, le service de transfert de véhicule entre particuliers permet aux acheteurs et aux vendeurs ayant leur compte SAAQclic de faire cette transaction en quelques clics.

Réalisez vos opérations au moment qui vous convient grâce à nos services en ligne disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous avez besoin d'aide, consultez nos tutoriels.

Déremisage

Transfert de véhicule (vendeur)

Transfert de véhicule (acheteur)

Les espaces SAAQclic, présents dans l'ensemble des centres de services de la SAAQ, vous permettent d'obtenir un accompagnement lors de la création de votre compte SAAQclic et de la réalisation de votre transaction. En 2024, plus de 253 000 clients et clientes ont bénéficié de cet accompagnement.

Si vous devez absolument vous rendre dans un point de service, prenez un rendez-vous pour éviter l'attente et assurez-vous d'avoir les documents nécessaires à la réalisation de votre transaction.

Vous n'avez pas de compte SAAQclic? Faites comme plus de 1,7 million de Québécois et Québécoises qui utilisent déjà nos services en ligne : Créez votre compte SAAQclic.

Faits saillants :

En 2024, 238 388 déremisages ont été effectués en ligne, soit 13 % de plus qu'en 2023.

En 2024, 51 193 transferts de véhicules entre particuliers ont été réalisés dans SAAQclic, soit 48 % de plus qu'en 2023. Ce sont 102 386 clients et clientes qui ont été en mesure d'effectuer cette transaction sans avoir à se rendre dans un point de service.

Source :

saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias :

saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541