Dépôt du règlement sur l'usage du français dans les entreprises privées de compétence fédérale; réaction de la FTQ

MONTRÉAL, le 17 avril 2026 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) accueille avec scepticisme le projet de règlement sur l'usage du français dans les entreprises privées de compétence fédérale déposé cette semaine à la Chambre des communes. Ce que propose le fédéral c'est un règlement qui laisse ces mêmes entreprises choisir ou non de se conformer à la Charte de la langue française et d'obtenir un certificat de francisation. Cela ouvre la porte à la confusion.

Pour la FTQ, il est important d'affirmer clairement l'importance de protéger la langue française au Québec, ainsi que son usage. Ce n'est pas un secret, au Québec, le français est en danger.

Le projet de règlement proposé nous apparaît contre-productif d'autant plus que déjà plusieurs de ces mêmes entreprises sous compétence fédérale ont amorcé le processus de certification auprès de l'Office québécois de la langue française. Pour la FTQ, la question de la langue du travail dans les entreprises de compétence fédérale qui opèrent au Québec est déjà réglée par la Charte de la langue française.

« C'est en français que les activités et les communications doivent se passer. Et les employeurs doivent s'enregistrer auprès de l'Office québécois de la langue française pour se conformer et voir à la généralisation du français dans leurs milieux, ce qu'elles sont en train de faire d'ailleurs! Dans les faits, le projet de règlement du fédéral risque d'affaiblir la position de la langue française au Québec et la capacité de celui-ci d'intervenir », déclare le secrétaire général de la FTQ, Olivier Carrière.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]