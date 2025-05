Dépôt du rapport annuel de gestion 2024 de la SAAQ

QUÉBEC, le 1er mai 2025 /CNW/ - Le rapport annuel de gestion 2024 de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), a été déposé dans les délais ce matin à l'Assemblée nationale.

Bien que des travaux se poursuivent en matière d'accessibilité des services, la Société présente des résultats en progression en ce qui a trait au service à la clientèle pour l'année 2024. En voici des exemples :

hausse de l'indice de satisfaction de la clientèle, qui s'établit à 8,0/10;

hausse de l'indice de satisfaction de la clientèle à l'égard des services numériques, qui s'établit à 8,0/10;

hausse de l'indice de satisfaction des partenaires, qui s'établit à 7,5/10;

hausse de 70 % en ce qui concerne le nombre de comptes créés dans SAAQclic, soit 1,7 M comparativement à 1 M en 2023;

comparativement à en 2023; hausse du nombre de personnes servies, soit 1 645 853 de plus qu'en 2023, tous canaux de service confondus (en ligne, en personne et au téléphone);

hausse de 18 % du nombre de transactions réalisées dans SAAQclic en 2024, dont une hausse de 48 % des transferts de véhicules entre particuliers;

87% des clients servis en centres de services en moins de 30 minutes en 2024;

diminution de 50% du temps d'attente au téléphone au premier trimestre 2025 par rapport à 2024;

diminution du nombre de plaintes de près de 40% en 2024.

Également, malgré les efforts investis au cours de la dernière année pour poursuivre la mise en place de divers contrôles généraux informatiques, les auditeurs externes n'ont pu formuler une opinion sur les états financiers 2024 de la Société. La situation sera régularisée pour l'année 2025.

« L'année 2024 a été marquée par la consolidation des nouveaux services numériques ainsi que par la résolution de 94 % des problèmes rencontrés par la clientèle. La Société a continué à concentrer ses efforts afin d'améliorer l'accessibilité et la qualité de ses services. La satisfaction de la clientèle, incluant celle à l'égard des services numériques, est d'ailleurs en amélioration en 2024. Bien entendu, la Société reste très sensible aux difficultés rencontrées par sa clientèle et continuera de travailler sans relâche afin de régulariser toute la situation. »

Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

Faits saillants en matière de service à la clientèle



2024 2023 Satisfaction de la clientèle 8,0/10 7,9/10 Satisfaction à l'égard des services numériques 8,0/10 7,5/10 Satisfaction des partenaires 7,5/10 7,1/10 Nombre de personnes servies dans les points de service 4 766 608 4 146 395 Nombre de personnes servies par un centre de relations avec la clientèle (téléphone, courriel, messagerie) 1 498 275 1 086 288 Nombre de personnes servies dans SAAQclic 4 012 202 3 398 549 Nombre de plaintes reçues 9 331 14 758

