DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2025 DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- Le rapport annuel 2025 de la vérificatrice générale de la Ville de Montréal (la Ville), Mme Andrée Cossette, a été déposé hier au conseil municipal. Il présente notamment les résultats de 8 audits de performance et de conformité aux lois et règlements, de 8 rapports d'audit financier, de 2 redditions de compte, d'un test d'intrusion logique et le suivi de 161 recommandations. Il s'agit du dernier rapport de Mme Cossette.

Gestion de la sécurité civile

Le Bureau du vérificateur général (BVG) conclut que la Ville ne dispose pas actuellement d'un cadre de gestion suffisamment structuré pour assurer une gestion optimale de la sécurité civile. L'audit met notamment en lumière des lacunes sur les plans stratégique, organisationnel et opérationnel, qui limitent la capacité de la Ville à adopter une approche pleinement proactive afin de protéger efficacement la population et les infrastructures.

Gestion des matières résiduelles

La vérificatrice générale conclut que la Ville doit renforcer ses mécanismes de gestion et de suivi des matières résiduelles afin d'améliorer sa performance et d'atteindre ses objectifs stratégiques. L'audit met notamment en lumière des lacunes en matière de coordination, d'encadrement réglementaire et de surveillance des services, ce qui limite la capacité de la Ville à corriger efficacement les problématiques observées et à favoriser une gestion plus responsable des matières résiduelles.

Gestion de la mise à jour du rôle foncier à la suite de travaux de construction, de rénovation, de changement d'usage et de démolition

L'audit révèle que la Ville ne peut démontrer que la mise à jour du rôle foncier à la suite de travaux de construction, de rénovation, de changement d'usage ou de démolition est effectuée de façon pleinement efficace et conforme aux exigences légales. Des lacunes ont notamment été constatées dans la détection des événements devant entraîner une modification du rôle, dans l'application des critères de qualification, dans la justification des valeurs contributives ainsi que dans la détermination des dates de prise d'effet. Ces faiblesses peuvent nuire à l'exactitude et à l'uniformité de l'évaluation foncière et entraîner des risques d'iniquité entre les contribuables.

Processus d'établissement du rôle foncier pour les immeubles résidentiels

L'audit révèle des lacunes dans les politiques, les directives et les mesures de contrôle visant à assurer l'intégrité et la traçabilité des décisions, ainsi que des manquements aux exigences légales et réglementaires liées à l'inventaire des immeubles. Bien que la proportion médiane soit conforme, les faiblesses relevées dans les pratiques et la qualité des données peuvent nuire à la fiabilité des valeurs inscrites au rôle et compromettre une répartition équitable.

Rémunération et dépenses des élues et élus municipaux

Le BVG conclut que la Ville dispose de mécanismes adéquats pour assurer une gestion conforme de la rémunération des élues et élus municipaux. L'audit met toutefois en lumière des lacunes dans l'encadrement, le suivi et la reddition de comptes des dépenses de fonction ainsi que des dépenses de recherche et de soutien. Le BVG recommande notamment de clarifier les règles applicables, d'harmoniser les pratiques administratives et de renforcer les mécanismes de contrôle afin d'assurer une gestion plus uniforme, transparente et rigoureuse des fonds publics.

Contrôles généraux des technologies de l'information de l'Agence de mobilité durable (ADM)

L'audit conclut que pour certaines de ses activités, plusieurs contrôles généraux des technologiques de l'information de l'AMD sont insuffisants, notamment en matière d'accès privilégiés, de gestion des changements, de sauvegardes et de relève informatique, ce qui expose ses données à certains risques. L'AMD s'est assuré de la mise en place de contrôles adéquats de la part du fournisseur.

Gestion de la surveillance face aux rançongiciels

L'audit visait à évaluer les mesures mises en place par la Ville pour réduire les risques d'interruption de ses services critiques en cas d'attaque par rançongiciel. Pour des raisons de sécurité, les résultats ne sont pas rendus publics.

Gestion de la cybersécurité des arrondissements indépendants du Service des technologies de l'information

L'audit visait à évaluer les contrôles informatiques des arrondissements qui gèrent leurs propres TI, afin de réduire les risques de cybersécurité, de perte de données et d'interruption de services. Pour des raisons de sécurité, les résultats ne sont pas rendus publics; toute lacune relevée aurait toutefois fait l'objet de recommandations et de plans d'action.

Fin des travaux sur l'audit de la Gestion de la gouvernance des projets en technologies de l'information (TI)

Le BVG a mis fin à son audit sur Gestion de la gouvernance des projets TI après avoir constaté que plusieurs améliorations envisagées étaient déjà couvertes par les recommandations issues d'une revue menée par la Ville. Il suivra toutefois leur mise en œuvre et réévaluera, au besoin, la pertinence de réaliser un nouvel audit.

Suivi des recommandations

En 2025, le BVG a confirmé la mise en œuvre complète et satisfaisante de 97 plans d'action (PA) que les unités d'affaires (UA) s'étaient engagées à réaliser pour corriger différentes lacunes évoquées dans des audits antérieurs. Considérant que les UA avaient jusqu'au 31 décembre 2025 pour mettre en œuvre 161 PA selon les dates qu'elles s'étaient elles-mêmes fixées, le taux de mise en œuvre des recommandations pour l'année 2025 s'élève à 60 %. Il s'agit ici d'une diminution par rapport à l'année dernière où ce taux était de 62 %.

Audits financiers

Le BVG constate des progrès dans la préparation des états financiers consolidés de la Ville, mais souligne que des défis persistent quant aux délais de production, à la qualité de certains documents et à la disponibilité des ressources spécialisées nécessaires pour répondre aux exigences comptables de plus en plus complexes.

La vérificatrice générale a également procédé à l'audit des états financiers de la Société de transport de Montréal, de la Société d'habitation et de développement de Montréal, de la Société du parc Jean-Drapeau, de l'Agence de mobilité durable et du Conseil des arts de Montréal.

De nouvelles priorités

« Après plus de 15 années à exercer la fonction de vérificatrice générale auprès de villes de 100 000 habitantes et habitants et plus, dont les 3 dernières années à la Ville de Montréal, j'ai pris la décision de quitter mes fonctions. Bien que la passion pour cette profession m'anime toujours, le passage du temps m'a conduit à une réflexion personnelle menant à la décision de me consacrer à de nouvelles priorités. », souligne Andrée Cossette.

Pour lire le rapport, consultez notre site Web.

SOURCE Ville de Montréal - Bureau du vérificateur général

Renseignements : Pierre Tessier, [email protected]