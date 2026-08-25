/R E P R I S E -- AVIS-MÉDIAS - Conférence de presse - RAPPORT ANNUEL 2025 DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL/

MONTRÉAL, le 20 août 2026 /CNW/ -- La vérificatrice générale de la Ville de Montréal, Mme Andrée Cossette, présentera les faits saillants de son rapport annuel 2025 et répondra aux questions des journalistes, dans le cadre d'une conférence de presse. Cette présentation fera suite à son intervention au conseil municipal prévue le mardi matin 25 août.

Conférence de presse de la vérificatrice générale :

• Quand : le mardi 25 août 2026

• Heure : 13 h 30

• Lieu : Édifice Chaussegros-de-Léry

303, rue Notre-Dame Est, Montréal

Salle 6A35, 6e étage

À cette occasion, Madame Cossette sera accompagnée de ses vérificateurs généraux adjoints : Mme Kim Tardif, audit financier et administration, M. François Arbez, audit des technologies de l'information et Mme Khadija Chaya, audit de performance et conformité.

Veuillez noter que cette conférence de presse sera l'unique intervention de Mme Cossette auprès des médias.

Le rapport annuel 2025 de la vérificatrice générale de la Ville de Montréal ainsi que les faits saillants seront accessibles sur le site Web de l'organisation le lundi 24 août en après-midi, après son dépôt lors du conseil municipal.

SOURCE Ville de Montréal - Bureau du vérificateur général

Renseignements : Pierre Tessier, [email protected]