/R E P R I S E -- AVIS-MÉDIAS - Conférence de presse - RAPPORT ANNUEL 2024 DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL/

MONTRÉAL, le 22 août 2025 /CNW/ - Après sa présentation au conseil municipal prévue le mardi matin 26 août, la vérificatrice générale de la Ville de Montréal, Mme Andrée Cossette, présentera les faits saillants de son rapport annuel 2024 et répondra aux questions des journalistes, dans le cadre d'une conférence de presse.

Conférence de presse de la vérificatrice générale :

Quand : le mardi 26 août 2025

Heure : 13 h 30

Lieu : Édifice Chaussegros-de-Léry

303, rue Notre-Dame Est, Montréal

Salle 6A35, 6e étage

À cette occasion, Madame Cossette sera accompagnée de ses vérificateurs généraux adjoints : Mme Kim Tardif, audit financier et administration, M. François Arbez, audit des technologies de l'information et Mme Khadija Chaya, audit de performance et conformité.

Veuillez noter que cette conférence de presse sera l'unique intervention de Mme Cossette auprès des médias.

Le rapport annuel 2024 de la vérificatrice générale de la Ville de Montréal ainsi que les faits saillants seront accessibles sur le site Web de l'organisation lundi après-midi, après son dépôt lors du conseil municipal.

SOURCE Ville de Montréal - Bureau du vérificateur général

Renseignements : Pierre Tessier, [email protected]