Dépôt du projet de loi imposant le retour au travail à la STM; réaction de la FTQ

MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) déplore encore une fois l'intervention du gouvernement de la CAQ dans le dossier des négociations à la STM qui, au lieu de laisser les parties négociées, veut imposer la fin des moyens de pression. « C'était écrit dans le ciel que la Loi Boulet, la Loi 14, allait torpiller les négociations et c'est exactement ce qui arrive dans le dossier du transport en commun à Montréal. Avec cette loi matraque, quel est l'intérêt des employeurs de négocier de bonne foi en sachant très bien que le gouvernement a le pouvoir d'intervenir en tout temps ? Poser la question, c'est y répondre », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

« Plus tôt cette semaine, le gouvernement de la CAQ en a ajouté une couche avec sa menace du ministre Boulet de devancer la mise en œuvre de sa Loi, qui doit entrer en vigueur le 1er décembre. Cela a tout simplement eu pour effet de ralentir les négociations, surtout que nos travailleurs et travailleuses sont toujours aux tables de discussion dans l'espoir de trouver un règlement à la satisfaction de tous et toutes. On le constate, la Loi Boulet contamine tout le processus d'équilibre fragile de négociation », ajoute la présidente.

« Le dépôt du projet de loi no 8 par le ministre Jean Boulet illustre bien, encore une fois, que ce gouvernement en fin de régime, qui s'attaque encore une fois aux travailleurs et travailleuses du Québec, tente le tout pour le tout pour de se refaire une image publique présentable. La population du Québec n'est pas dupe et c'est l'ensemble du bilan de ce gouvernement qui sera jugé aux prochaines élections », conclut Magali Picard.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

