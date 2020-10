Dépôt du projet de loi 59 : MEQ souligne cette réforme attendue par les acteurs du milieu du travail

MONTRÉAL, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) accueille le dépôt du projet de loi 59 modernisant le régime de santé et de sécurité au travail par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, et prendra le temps d'étudier dans le détail ce projet de loi costaud et attendu par les différents acteurs du marché du travail.

« Il était temps de dépoussiérer le régime de santé et sécurité au travail. Les manufacturiers souhaitent de la clarté et de la flexibilité dans ce régime, mais cela doit se faire sans alourdir leur fardeau, surtout dans un contexte lié à la COVID-19 où les ressources sont limitées », déclare Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

MEQ présentera un mémoire et souhaite participer aux consultations particulières afin d'exprimer le point de vue des entreprises manufacturières du Québec sur ce projet de loi important. MEQ met à la disposition de ses membres 10 réseaux d'échanges de meilleures pratiques entre gestionnaires. Il y en a un portant sur la santé et sécurité au travail, notamment en ce qui concerne les programmes de prévention et de formation, les travaux en hauteur, l'analyse des risques, l'application des lois et des normes, l'audit et l'inspection par la CNESST. Ces experts dans le domaine manufacturier seront consultés et mis à profit dans le cadre de l'étude de ce projet de loi. De plus, MEQ effectuera une comparaison avec ce qui se fait dans d'autres juridictions canadiennes en la matière.

« Tout est une question d'équilibre. Il faut d'ailleurs s'assurer de s'adapter aux réalités de chaque environnement de travail. Les PME n'ont pas les mêmes ressources que les grandes entreprises et il faut en tenir compte. On souhaite un régime souple et simple à administrer, et ce, au bénéfice de tous », conclut Véronique Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie près de 450 000 de personnes et représente 14 % du PIB ainsi que 89 % des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 170 milliards de dollars en 2019.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements: Marie-Ève Labranche, Directrice des affaires publiques et gouvernementales, MEQ, 514-570-5469, [email protected]

Liens connexes

www.meq.ca