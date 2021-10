Dépôt du Plan en immigration 2022 : de bonnes nouvelles, mais il faut aller plus loin

MONTRÉAL, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Alors qu'était déposé aujourd'hui le Plan d'immigration du Québec 2022 par le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration suppléant, M. Jean Boulet, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) voit d'un bon œil la légère hausse des cibles d'immigration ainsi que la volonté de procéder au rattrapage des admissions non durant la pandémie. Elle note aussi l'augmentation de la part liée à l'immigration économique.

« L'augmentation des seuils d'immigration économique est devenue incontournable pour le Québec. D'ailleurs, près de la moitié des entreprises manufacturières croient qu'il s'agit d'une réelle solution à la pénurie de main-d'œuvre. Le bassin de travailleurs n'est pas suffisant. Les entreprises s'arrachent les travailleurs : on déshabille Pierre pour habiller Paul. En assurant l'accès à un plus grand bassin de travailleurs, on assure la croissance des activités manufacturières, notamment en région », mentionne Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Des propositions concrètes pour un accès plus grand aux travailleurs étrangers

Alors que la pénurie de main-d'œuvre frappe de plein fouet le secteur manufacturier, MEQ a proposé 13 mesures concrètes adaptées au secteur manufacturier dans un plan d'action le « Grand Blitz pour le manufacturier ». En ce qui concerne un accès plus grand aux travailleurs étrangers, l'Association propose:

D'augmenter l'immigration économique permanente et accélérer le processus d'admission, en tenant compte des besoins du secteur manufacturier.

De raccourcir les délais d'immigration au Québec à 18 mois afin de se rapprocher davantage de ce qui se fait dans les autres provinces canadiennes et demeurer attractif.

De mettre en place un programme pilote d'immigration permanente pour le secteur manufacturier, afin de favoriser le passage de l'immigration temporaire à la résidence permanente pour les travailleurs œuvrant dans les entreprises manufacturières.

De mettre sur pied des missions de recrutement international dans des pays de la Francophonie, par région, en ciblant des emplois en demande dans le secteur manufacturier.

« Il faut que le gouvernement du Québec et celui du Canada arrêtent de se lancer la balle et parviennent, par des gestes concrets de part et d'autre à raccourcir les délais d'immigration pour le Québec. L'entente entre le Québec et le Canada concernant des assouplissements au programme des travailleurs étrangers temporaires en est un bel exemple. Il faut pouvoir se mettre au travail pour faciliter l'arrivée et l'intégration de ces personnes immigrantes », conclut Véronique Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 473 000 personnes et représente 13,5 % du PIB ainsi que 86,5 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 153 milliards de dollars en 2020.

