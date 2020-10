Dépôt du mémoire de la Ville de Montréal dans le cadre du dépôt du livre vert Réalité policière au Québec : Modernité, confiance, efficience

MONTRÉAL, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal dépose un mémoire dans le cadre du dépôt du livre vert Réalité policière au Québec : Modernité, confiance, efficience, élaboré par le ministère de la Sécurité publique du Québec, en 2019.

À travers ce mémoire, la Ville de Montréal fait part de sa vision quant à l'avenir de la sécurité publique et du travail policier. Ce mémoire met de l'avant une série de recommandations sur des thèmes qui touchent l'organisation policière, la confiance de la population montréalaise et la réalité sociale actuelle. La Ville appelle à une pleine collaboration avec les différentes entités du ministère pour la construction d'un modèle commun plus en phase avec le contexte social d'aujourd'hui.

« Montréal est reconnue comme une métropole sécuritaire au Québec et au Canada. Pour renforcer cette position enviable, nous devons nous questionner sur les aspects à améliorer, à perfectionner, afin de nous adapter à l'évolution du monde qui nous entoure. Il nous faut également disposer des ressources financières conséquentes aux responsabilités propres à la réalité d'une métropole, car nous ne devons ménager aucun effort pour préserver ce statut enviable », a déclaré la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante.

Parmi les 11 recommandations phares proposées dans le mémoire, on trouve notamment le financement adéquat des ressources d'aide en santé mentale, en itinérance, en soutien communautaire et en intervention sociale, la lutte aux profilages, au racisme et aux discriminations systémiques, le partage d'expertises et la mise en commun de ressources, la formation, et la représentativité de la diversité au sein des fonctions de sécurité publique.

« Nous devons être à l'écoute des Montréalaises et des Montréalais et mettre en place des mesures, de concert avec le gouvernement du Québec, qui répondent à la diversité des besoins de la population. Toutes les recommandations émises dans le mémoire vont dans ce sens; être proche de la population, l'écouter et l'aider à se sentir en sécurité dans sa ville », a conclu la responsable de la Sécurité publique au sein du comité exécutif, Rosannie Filato.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

