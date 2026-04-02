Un bilan qui se situe entre l'espoir des familles et une vérité qui demeure méconnue

WENDAKE, QC, le 2 avril 2026 /CNW/ - L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) et la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) désirent souligner tout le travail accompli au cours des cinq dernières années par l'Association Awacak, la Direction de soutien aux familles du Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit. Elles souhaitent particulièrement mettre en lumière la résilience et la détermination des familles touchées par la disparition, à ce jour, de plus de 220 enfants.

« Reconnaître la vérité, honorer la mémoire des enfants et soutenir les familles dans leur quête de justice sont un devoir collectif et indispensable à la guérison de nos familles. Les efforts doivent se poursuivre pour transformer de façon durable les services publics dans une perspective de respect, de justice et d'équité envers les Premières Nations et les Inuit au Québec », affirme Francis Verreault-Paul, chef de l'APNQL.

Malgré les efforts consentis depuis l'entrée en vigueur de la loi, ce nombre n'a cessé de croître et fait état d'un pan important de notre histoire… une histoire dont les faits méritent d'être mieux connus.

« Chaque pas franchi par les familles, animées par le courage et la résilience, rappelle l'urgence de reconnaître les injustices du passé en vue de transformer les systèmes actuels et de bâtir un avenir où chaque enfant est protégé et où chaque voix est entendue », conclut Derek Montour, président du conseil d'administration de la CSSSPNQL.

À propos de l'APNQL

L'APNQL est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador.

À propos de la CSSSPNQL

La CSSSPNQL est un organisme à but non lucratif qui accompagne les Premières Nations au Québec dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de santé, de mieux-être, de culture et d'autodétermination.

SOURCE Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador

RENSEIGNEMENTS : Gabrielle Lavigne-Couture, APNQL, Conseillère aux communications politiques, [email protected], 418-842-5020, poste 4007 - www.apnql.com; Annie Brisson-Proulx, CSSSPNQL, Conseillère en communications, [email protected], 418-842-1540, poste 2304 - www.cssspnql.com