Dépôt du budget 2026 et du PDI 2026-2035 - L'administration Martinez Ferrada assume ses responsabilités en présentant un premier budget répondant aux besoins des Montréalais

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et le président du comité exécutif, Claude Pinard, déposent un budget de fonctionnement équilibré de 7,67 G$ pour 2026 et un programme décennal d'immobilisations (PDI) 2026-2035 de 25,9 G$.

Le budget 2026 est enfin axé sur les priorités des Montréalais, dont la gestion rigoureuse et responsable des finances publiques, la lutte contre l'itinérance, le logement et le service au citoyen. L'administration recentre les services municipaux sur les missions de la Ville et améliore les services directs à la population. Le budget 2026 présente des économies de 79 M$ générées par la revue des activités des services centraux et des différentes mesures d'optimisation. Dorénavant et contrairement aux années précédentes, la Ville sera capable de respecter la capacité de payer des Montréalais.

« Le premier budget de notre administration marque un changement de cap important dans les priorités de la Ville. Les Montréalais nous ont demandé de les écouter et de recentrer les dépenses autour des services aux citoyens et aujourd'hui, on livre la marchandise. En plus d'augmenter l'offre de logement et de finalement, après tant d'années, développer le plein potentiel de l'Est de Montréal, notre administration investira des sommes historiques pour lutter contre l'itinérance et sortir les Montréalais de la rue. Ce budget marque un premier pas important pour que les citoyens retrouvent la fierté d'habiter la plus grande métropole francophone des Amériques », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« Ce budget, réalisé avec sérieux et discipline, repose sur des choix financiers rigoureux qui nous ont permis de limiter la hausse des taxes à l'inflation afin de laisser respirer les Montréalais. Nous avons également, pour soutenir les services directs aux citoyens, augmenté de façon importante les transferts aux arrondissements. Il s'agit d'un premier pas dans le nécessaire exercice de restructuration de la Ville afin qu'elle soit plus efficace, un travail qui se poursuivra tout au long du mandat pour ralentir la croissance des dépenses. Grâce à ce budget, la Ville respectera la capacité de payer des Montréalais pour la première fois depuis 2019 », a ajouté Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Une hausse limitée des taxes et des dépenses

Pour l'année 2026, l'administration limite la hausse des taxes sous son contrôle à 3,4 %, correspondant au niveau de l'inflation observée pour la région métropolitaine de Montréal de septembre 2024 à septembre 2025. En combinant les décisions du conseil municipal et celles des conseils d'arrondissement, les hausses moyennes des taxes foncières totales pour 2026 sont de 3,8 % pour les immeubles résidentiels et de 3,4 % pour les immeubles non résidentiels, tel que des commerces ou des tours à bureaux, par exemple.

En excluant les éléments particuliers, tel que le service de la dette, les dépenses de la Ville n'augmentent que de 3,2%, soit en deçà de l'inflation, démontrant la volonté de l'administration de sainement gérer les finances publiques.

Investissement historique dans la lutte à l'itinérance

La Ville investira des sommes historiques pour qu'aucun Montréalais ne dorme dans la rue. Ainsi, l'administration Martinez Ferrada triple le budget dédié à la lutte contre l'itinérance avec un soutien de près de 30 M$, dont 20 M$ d'ajout au budget 2026. Ces sommes soutiendront des initiatives et des organismes communautaires engagés auprès des personnes en situation d'itinérance ou œuvrant en cohabitation sociale. De plus, la Ville prévoit des investissements de 100 M$ d'ici 2035 pour acquérir et rénover des bâtiments qui accueilleront de nouvelles places d'hébergement d'urgence.

Investir pour bonifier l'offre et la qualité des logements

Pour s'attaquer à la crise du logement, la Ville accélérera les mises en chantier, augmentera l'offre de logements abordables et protéger les droits des locataires notamment en :

Investissant 578,7 M$ dans les 10 prochaines années pour acquérir des immeubles stratégiques;

Priorisant six secteurs de développement qui accueilleront, d'ici 2050, près de 75 000 logements : Lachine-Est, Namur-Hippodrome- Cavendish, Louvain-Est, des Faubourgs, le Corridor de la ligne bleue et Bridge-Bonaventure;

Bonifiant le budget de l'Opération 1er juillet à 5,5 M$ en 2026 pour proposer des services d'aide aux personnes et aux familles en difficulté



Renforcer la sécurité dans la métropole

La Ville posera des gestes concrets en prévention de la violence chez les jeunes et en amélioration de la sécurité dans les espaces publics. Le budget consacré à la prévention de la violence chez les jeunes sera bonifié de 3,1 M$ en 2026, pour passer à 15,8 M$.

Montréal consacrera également d'importantes sommes pour assurer la sécurité des pompiers, notamment par le remplacement des habits de combat, pour un montant total de 67,3 M$ prévu au PDI 2026-2035. Par ailleurs, la Ville investira 17,4 M$ en 2026 pour la sécurisation aux abords des écoles et embauchera davantage de brigadières et de brigadiers scolaires.

Améliorer la qualité de vie des Montréalais

Des investissements majeurs seront consacrés pour renforcer la vitalité du centre-ville, en plus de dynamiser la vie de quartier et le commerce local. La Ville s'engage à stimuler la relance et l'attractivité du centre-ville avec un investissement de 1 G$ sur dix ans. En 2026, 14,7 M$ sont prévus pour financer des initiatives socio-économiques et culturelles. Notons que 6,6 M$ sont aussi budgétés en 2026 pour améliorer la propreté du centre-ville et des principales artères commerciales de Montréal. De plus, tel que promis, l'administration s'engage à investir 1 M$ pour soutenir les organismes des communautés LGBTQ2+.

Comme la culture est le moteur du rayonnement de Montréal, ce budget mise sur les créateurs, les institutions et les communautés qui la font vivre. En ce sens, la Ville augmente donc de 2,5 M$ sa contribution au Conseil des arts. De plus, elle bonifie les budgets des bibliothèques et des maisons de la culture, ainsi que des festivals et fêtes de quartier, afin d'offrir une métropole dynamique et vibrante aux citoyens de tous les arrondissements.

Entretenir les infrastructures routières et mieux planifier la mobilité

La Ville investira des sommes importantes pour entretenir son réseau et ses infrastructures routières. Pour améliorer l'état des rues, un investissement de 683,8 M$ est prévu dans son réseau, y compris des programmes de planage-revêtement. Pour assurer une mobilité sécuritaire, 150 M$ seront investis pour la sécurisation de rues et d'intersections.

En même temps, la Ville travaillera à réduire les impacts des chantiers de construction. À ce titre, elle utilisera l'arrondissement de Ville-Marie comme laboratoire pour tester de nouvelles initiatives de planification des chantiers.

Développer le plein potentiel de l'Est de Montréal

La Ville de Montréal met les ressources nécessaires pour faire de l'Est de Montréal un moteur de croissance de la métropole. La Ville mettra en place le bureau de l'Est et du bureau de projet de la rue Notre-Dame pour coordonner les actions à prioriser. À cet effet, 25 M$ sont prévus dans le nouveau Fonds de revitalisation de l'Est.

Mieux se préparer aux inondations et aux événements climatiques extrêmes

La Ville améliorera sa préparation face aux événements climatiques extrêmes en intégrant l'impact environnemental à toutes ses décisions. Montréal lancera un programme d'acquisition de terrains en zones inondables, dont 73 M$ dans les dix prochaines années. Montréal investit également 2 M$ dans un fonds de réserve d'urgence climatique pour les arrondissements et ajoute 2 M$ à son programme Rénoplex pour aider les propriétaires qui souhaitent augmenter la résilience de leur bâtiment face aux inondations lors de fortes pluies. La Ville débloquera aussi 38 M$ en 2026 pour mettre en œuvre sa Stratégie montréalaise de l'eau.

