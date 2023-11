Dépôt du budget 2024 et du PDI 2024-2033 - Montréal présente un budget responsable, qui protège les services à la population, dans un contexte économique exigeant

MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le vice-président du comité exécutif et responsable des finances par intérim, Benoit Dorais, présentent aux Montréalaises et aux Montréalais un budget de fonctionnement responsable de 6,99 G$ pour 2024, ainsi que le programme décennal d'immobilisations (PDI) 2024-2033, qui totalise 23,9 G$. Avec cette programmation budgétaire rigoureuse, la Ville se donne les moyens de protéger la qualité de son offre de services, tout en préservant l'élan de la transformation de la Ville, en tenant compte de la capacité de payer des contribuables et de leurs priorités.

« Confrontés à l'incertitude économique, nous avions la responsabilité de faire des choix prudents pour protéger les services offerts à la population, tout en préservant l'élan de la transformation de la Ville. Malgré la difficulté de présenter un budget équilibré dans un contexte économique difficile, l'ajustement de taxes a été fixé sous le taux d'inflation. En gestionnaires responsables, nous protégeons les services auxquels la population s'attend, tout en planifiant les investissements nécessaires pour répondre à la crise du logement, assurer la sécurité de la population et la protéger des impacts liés à la crise climatique », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le budget présenté aujourd'hui est le fruit d'un travail rigoureux effectué avec nos experts du service des finances et la direction de la Ville de Montréal. C'est un budget responsable au service de la population, qui nous permet de continuer de soutenir les Montréalaises et les Montréalais dans leur quotidien et de poursuivre le travail sur les grands chantiers entrepris par notre administration. Il s'agit d'une planification réalisée de façon méticuleuse, en misant sur les besoins pressants de notre collectivité et en ayant comme ultime priorité le maintien d'une offre de service de qualité à la population », a ajouté Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable des finances par intérim.

Des charges fiscales sous l'inflation

Face à un contexte d'inflation importante, à des responsabilités grandissantes et à la nécessité de protéger les services offerts à la population, la Ville de Montréal parvient à limiter le fardeau fiscal sous l'inflation, à 4,9 % pour les immeubles résidentiels et à 4,6 % pour les immeubles non résidentiels. Ces hausses moyennes sont le résultat de la décision du conseil municipal d'augmenter les charges fiscales sous son contrôle à 4,6 %, tant pour les immeubles résidentiels que non résidentiels, ainsi que des décisions de chaque conseil d'arrondissement. Pour limiter la facture des petits commerçants, le taux de taxe inférieur appliqué à la première tranche de 900 000 $ de valeur foncière continuera d'être appliqué. De façon générale, cette mesure, mise en place par l'administration en 2019, permet aux plus petites entreprises d'économiser en moyenne 16 % de taxes.

Habitation : accélérer l'offre résidentielle

La Ville accélère le développement de logements sociaux et abordables et appuie l'ensemble de l'offre résidentielle. La cellule facilitatrice étend son plan d'action à l'ensemble du territoire montréalais dès 2024, avec pour objectif d'assouplir les processus d'approbation et le cadre réglementaire, tout en encourageant la collaboration des différentes parties prenantes dans le développement de projets immobiliers stratégiques.

La Ville multipliera les initiatives pour faciliter le développement résidentiel et acquérir des immeubles, notamment en exerçant son droit de préemption. De nouveaux leviers d'intervention seront testés et des investissements seront effectués afin de soutenir le développement des projets sociaux et abordables, tant sur les plans réglementaire que financier. Pour ce faire, le PDI 2024-2033 prévoit des investissements de 582,3 M$.

Protéger la population

En adéquation avec le nouveau Modèle montréalais pour une ville sécuritaire , la Ville hausse le budget accordé aux services policiers en 2024, notamment pour lutter contre les violences armées. Ainsi, d'ici la fin de l'année 2024, la Ville embauchera 103 policières et policiers supplémentaires, en veillant au recrutement de profils diversifiés et représentatifs des communautés desservies. Ces embauches complèteront les 225 embauches en cours depuis 2022, tel que prévu dans l'entente avec le gouvernement du Québec. Cette bonification budgétaire renforcera la présence policière sur le terrain et accentuera les actions de proximité pour accroître le sentiment de sécurité de la population.

Déterminée à assurer la sécurité des piétons de tous âges dans les rues de la métropole, la Ville injectera 370 M$ au cours des 10 prochaines années pour ajouter des mesures d'apaisement de la circulation à des intersections clés et des lieux fréquentés, notamment aux abords des écoles. Elle accordera une attention particulière aux zones scolaires, en augmentant ses embauches pour atteindre un effectif de plus de 640 brigadières et brigadiers, en plus de sécuriser une vingtaine d'intersections supplémentaires aux abords d'écoles et de CPE.

Un nouveau budget climat

Fidèle aux engagements pris dans le cadre du Plan climat 2020-2030 , la Ville dévoile son tout premier budget climat, qui permettra de transposer ses objectifs et ses stratégies climatiques en mesures concrètes, réalisables et financées. Cette initiative pave la voie à l'intégration d'une gouvernance climatique au processus financier de la Ville pour les projets déployés à l'interne ainsi que pour ceux destinés à la population. Les actions et les décisions ayant un impact climatique seront désormais proposées, adoptées, mises en œuvre, suivies et rapportées en fonction du cycle budgétaire.

Consciente de l'importance de poser des gestes concrets pour s'adapter aux changements climatiques, Montréal consacre 240,6 M$ au PDI de 2024 pour réaliser des infrastructures naturelles et hybrides. À cet effet, la Ville réalisera au cours des 2 prochaines années plus de 400 aménagements de trottoirs et une trentaine de parcs résilients répartis sur l'ensemble de son territoire.

Investissements pour faciliter la mobilité active

En matière de mobilité, la Ville bonifie ses investissements pour entretenir et étendre son Réseau express vélo (REV), en implantant notamment 5,3 km de pistes cyclables sur les axes Saint-Antoine et Saint-Jacques. Montréal appuie également l'offre de vélos en libre-service BIXI en augmentant de 50 % la flotte actuelle sur une période de 5 ans. Dès 2024, plus de 1 000 vélos et près de 100 stations supplémentaires seront ajoutés. Une somme de 4 M$ est également investie en 2024 pour poursuivre la piétonnisation des rues.

Optimisation des infrastructures

La Ville consacre 12 496 M$ des investissements de 23,9 G$ prévus au PDI 2024-2033 pour optimiser spécifiquement ses infrastructures de l'eau et du réseau routier. Ces investissements s'inscrivent dans la foulée de la bonification importante des enveloppes dédiées à l'amélioration du réseau routier, qui a permis de faire diminuer le nombre de routes en mauvais ou très mauvais état de 54,4 % à 24,7 %, entre 2015 et 2020.

Il est prévu de réaliser environ 530 M$ de travaux d'infrastructures en 2024 seulement, sur les rues, les réseaux d'égout et d'aqueduc et les grands projets de réaménagement, notamment la rue Sainte-Catherine et Griffintown. C'est un demi-milliard de dollars, en une seule année, qui permettra de réaménager la ville pour la rendre plus conviviale, plus sécuritaire et plus résiliente.

La gestion de l'eau étant une composante essentielle de la transition écologique, autant pour son impact positif sur la santé que sur la protection de l'environnement, Montréal alloue 6 117,2 M$ sur 10 ans pour réaliser ces actions :

la réhabilitation et le remplacement des conduites des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout;

la poursuite du remplacement des entrées de service en plomb;

la continuité des projets liés aux infrastructures de l'eau, comme les usines d'eau potable, de désinfection des eaux usées ainsi que divers réservoirs et stations de pompage.

Dynamiser le centre-ville et propulser l'économie

Déterminée à poursuivre la transformation du centre-ville pour le rendre plus attrayant et dynamique, la Ville de Montréal investira plus de 80 M$ en 2024 dans ce secteur névralgique de la métropole. Ces investissements confirment la poursuite des investissements de 1 G$ prévus pour faire du centre-ville de Montréal le plus beau et le plus vert en Amérique du nord. Le succès d'achalandage au square Phillips et sur la rue Sainte-Catherine Ouest confirment que ces investissements sont essentiels à la vitalité économique du centre-ville.

Un ambitieux programme de valorisation et de développement du cœur économique et culturel de la métropole sera également déployé en 2024. La Ville investit 10 M$ de son budget 2024 à sa Stratégie centre-ville afin de mettre en valeur le caractère distinctif du centre-ville, renforcer le développement de milieux de vie vibrants et sécuritaires et offrir une diversité d'activités. Un total de 17,3 M$ du budget 2024 seront investis pour appuyer les commerces locaux et les entreprises montréalaises.

Favoriser la participation citoyenne

Dans la poursuite de sa volonté de faire de l'exercice financier un travail collaboratif et démocratique, la Ville réserve une enveloppe de 555 M$ au PDI 2024-2033 afin de permettre à la population de déterminer elle-même des investissements qui seront réalisés. Dès le début de l'année 2024, le 3e budget participatif sera déployé et permettra de poursuivre la réalisation de projets liés à la jeunesse, à la sécurité et à l'équité.

Pour consulter le budget 2024 et le PDI 2024-2033 de la Ville de Montréal : cliquez ici .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]