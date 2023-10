Dépôt du 3e rapport d'étape du Commissaire à l'admission aux professions - POUR LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS, l'OIIQ DOIT IMPÉRATIVEMENT SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE

MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - La Fédération des cégeps accueille favorablement les conclusions présentées dans le troisième et dernier rapport du Commissaire à l'admission aux professions portant sur l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) de septembre 2022. Ce dernier ne remet aucunement en cause la formation technique dispensée en Soins infirmiers dans 46 des 48 cégeps du réseau collégial pour expliquer les résultats inhabituellement bas obtenus par les personnes candidates qui avaient passé l'examen. Le rapport insiste plutôt sur les failles et les fragilités que comporte l'examen de l'Ordre en contestant sa validité, sa fiabilité et la crédibilité de l'établissement de sa note de passage, autant d'éléments à repenser, selon le commissaire.

Bien que l'OIIQ réclame de façon précipitée l'utilisation de l'examen américain NCLEX-RN au Québec, le rapport démontre clairement qu'une telle solution, qui implique des études et des étapes décisionnelles considérables, ne saurait être implantée avant que soient effectués des travaux d'analyse, de comparaison et d'adaptation en concertation avec les acteurs du milieu, ce qui devrait prendre quelques années.

L'OIIQ doit agir

« Le rapport démontre que l'OIIQ n'a pas donné suite aux recommandations émises par le commissaire dans son deuxième rapport d'étape. La Fédération exige une action de l'Ordre pour qu'elle s'y conforme, et demande l'intervention des autorités publiques afin d'orienter la réflexion, d'établir des échéanciers et de mettre sur pied des chantiers collaboratifs. En attendant, il faut que l'OIIQ modifie son examen en fonction des recommandations du commissaire », a indiqué Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps.

La Fédération partage également la conclusion du commissaire démontrant que rien n'indique que la pandémie soit responsable des résultats mitigés à l'exemple de septembre 2022, et recommande de les recalculer sans l'ajout de l'erreur de mesure. Elle appelle également l'Ordre à s'engager à tout mettre en œuvre pour améliorer son examen dans les meilleurs délais afin de favoriser la diplomation des étudiantes et étudiants en soins infirmiers, dont le milieu hospitalier et la population ont grandement besoin.

Appel aux autorités publiques

La Fédération des cégeps demande aux autorités publiques, aux instances gouvernementales et aux autres parties prenantes du système de santé, de la profession et de l'enseignement supérieur de collaborer et de faire montre de transparence, afin de mener à bien les chantiers à venir sur l'amélioration de l'examen actuel de l'Ordre et sur une éventuelle adaptation et implantation de l'examen américain NCLEX-RN, de même que sur la révision annoncée du devis ministériel du programme DEC en Soins infirmiers et la réforme des professions de santé.

Qui plus est, la Fédération lance un appel au ministre de la Santé, M. Christian Dubé, de même qu'à la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, afin qu'ils rassurent les candidates et candidats à l'exercice de la profession infirmière (CEPI) de même que les étudiantes et étudiants inscrits au DEC en Soins infirmiers quant à leur intention de s'impliquer dans le suivi des recommandations et conclusions formulées dans le troisième et dernier rapport du Commissaire à l'admission aux professions sur l'examen de l'OIIQ. Considérant l'effet négatif occasionné par l'attitude de l'Ordre, la Fédération demande par ailleurs au ministre de la Santé d'inviter publiquement les étudiantes et les étudiants à s'inscrire au DEC en Soins infirmiers en toute confiance. Elle exige en outre que l'Ordre cesse de dénigrer la valeur du diplôme technique sur quelque tribune que ce soit.

Enfin, la Fédération salue l'initiative de l'Office des professions qui vient d'annoncer l'imposition d'une série de mesures d'accompagnement pour s'assurer que l'OIIQ suivra rigoureusement les recommandations formulées par le Commissaire.

