TORONTO, le 2 juin 2022 /CNW/ - À l'approche de la Journée mondiale de l'environnement, la Banque Scotia déclare que, dès aujourd'hui et jusqu'au 14 juillet, le fonds Net Zero Research Fund accepte les demandes de financement des groupes de réflexion et des établissements d'enseignement qui soutiennent des secteurs clés dans leurs démarches de décarbonation de l'économie. Lancé l'année dernière, ce fonds de 10 millions de dollars est une initiative visant à appuyer la recherche et le leadership dans les efforts de décarbonation à l'échelle mondiale, qui s'inscrit dans le cadre des engagements de la Banque Scotia sur le climat .

Alors que s'accroissent les besoins en données pour éclairer les politiques et les efforts de décarbonation, le fonds Net Zero Research Fund permettra de multiplier les possibilités de recherche sur le climat au sein de la communauté universitaire et des organisations sans but lucratif au Canada, aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique latine.

L'un des bénéficiaires de l'année dernière était l'Université Carlton dont le groupe de recherche, Efficacité énergétique Canada, cherche à faire du Canada un leader mondial en efficacité énergétique. Cliquez ici pour savoir comment Efficacité énergétique Canada s'appuie sur les politiques publiques pour améliorer la gestion de l'énergie du secteur industriel.

« Les changements climatiques demeurent une priorité absolue pour la Banque Scotia alors que nous tirons parti de nos capacités pour stimuler l'action environnementale », explique Meigan Terry, première vice-présidente et chef, Impact social, Durabilité et Communications. « Avec ce fonds de 10 millions de dollars, la Banque Scotia investit durablement pour la recherche et le développement afin de contribuer à une économie sobre en carbone ».

En repérant les investissements requis pour accélérer l'adoption ou l'application d'initiatives à grande échelle, ce fonds permet également de renforcer les relations entre les milieux académiques, les organismes de recherche sans but lucratif et les entreprises, dans un climat de collaboration et de partage des connaissances.

Pour 2022, la Banque Scotia remettra des bourses allant de 25 000 $ CA à 100 000 $ CA. Les fonds qui ne seront pas remis en bourse au cours de ce processus pourraient être accordés dans le cadre d'un prochain appel de candidatures, prévu au printemps 2023.

Pour être admissibles au fonds Net-Zero Research Fund de la Banque Scotia, les organisations partenaires doivent être des organismes de bienfaisance ou des organismes sans but lucratif enregistrés dans leur juridiction.

Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité et le processus de candidature, cliquez sur le lien suivant : https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/responsabilite-et-impact/les-engagements-climatiques/centre-dexcellence-sur-les-changements-climatiques.html.

