TORONTO, le 4 juin 2024 /CNW/ - Sotos Class Actions a émis un avis d'action au nom des actionnaires qui ont acheté des actions de la Banque TD entre le 26 août 2021 et le 3 juin 2024. Le recours collectif allègue que la Banque TD et certains de ses administrateurs et dirigeants ont fait de fausses déclarations sur les lacunes systémiques dans les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent de la TD et sur l'incidence probable sur les activités de la TD aux États-Unis. À la suite de la divulgation de ces lacunes le 30 avril 2024, le cours de l'action de la Banque TD a chuté considérablement, donnant lieu à des recours en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières.

Le tribunal décidera à une date ultérieure si l'affaire peut aller de l'avant et s'il autorise le recours collectif. Pour le moment, les actionnaires n'ont pas de mesure à prendre pour participer à cette affaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris une copie de l'avis d'action et une FAQ, veuillez consulter le site : https://www.sotosclassactions.com/cases/chute-des-actions-de-la-banque-td/.

SOURCE Sotos Class Actions