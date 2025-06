TORONTO, le 9 juin 2025 /CNW/ - Des milliers de consommateurs de cannabis canadiens sont hospitalisés chaque année en raison d'un diagnostic de syndrome d'hyperémèse cannabinoïde (SHC). Le SHC est un effet secondaire dangereux qui peut découler de la consommation régulière de produits du cannabis. Le SHC provoque des épisodes cycliques de nausées, de vomissements et de douleurs abdominales graves, qui peuvent persister pendant des jours et survenir aussi souvent qu'une fois toutes les cinq minutes. Dans les cas extrêmes, le SHC peut entraîner une défaillance des organes et même la mort.

Le 14 mai 2025, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a autorisé une action collective nationale dans laquelle il est allégué qu'Aurora Cannabis Inc. et Aurora Cannabis Enterprises Inc. ont négligemment omis d'avertir les consommateurs du risque de développer le SHC causé par la consommation régulière de leurs produits du cannabis. Cela signifie que le recours peut maintenant procéder comme une action collective. Aucune conclusion de responsabilité n'a été tirée contre les défenderesses.

L'action a été intentée par V.T., un vétéran des Forces canadiennes à qui on avait prescrit du cannabis pour traiter des problèmes de santé. V.T. a acheté du cannabis médicinal des défenderesses et l'a utilisé comme prescrit, jusqu'à ce qu'il subisse deux épisodes de nausées, de vomissements et de douleurs abdominales extrêmes si graves qu'il a dû être hospitalisé. Lors de la deuxième visite aux services d'urgence, V.T. a reçu un diagnostic de SHC. Le seul remède certain pour le SHC est de cesser de consommer du cannabis, ce que V.T. a fait, et il n'a plus de symptômes maintenant. Aucun des produits de cannabis consommés par V.T. ne contenait de mise en garde au sujet du SHC, et il n'y a pas non plus d'avertissement dans la monographie du produit ou sur le site Web d'Aurora.

Il est allégué dans la déclaration que les défenderesses savaient ou auraient dû savoir que la consommation régulière de leurs produits de cannabis posait un risque de développer le SHC, mais qu'elles ont négligemment omis d'aviser les consommateurs ou les médecins qui prescrivent leurs produits du risque de développer le SHC. L'action collective vise à recouvrer des dommages-intérêts pour les membres de l'action collective qui sont atteints du SHC.

L'action collective est intentée au nom de toutes les personnes au Canada qui ont acheté un produit de cannabis d'Aurora Cannabis Inc. ou d'Aurora Cannabis Enterprises Inc. (MedReleaf inclus) entre le 1er février 2014 et le 14 mai 2025 (la « période du recours ») et qui ont reçu un diagnostic de SHC ou un diagnostic différentiel pour le SHC pendant la période du recours après avoir consommé un ou plusieurs produits de cannabis. Les produits de cannabis comprennent les résines de cannabis ou de cannabinoïdes synthétiques, les comprimés, les pastilles, les concentrés, les huiles, les produits comestibles, les boissons, les vapeurs et les matières végétales brutes et adultérées cultivées, conçues, fabriquées, emballées, étiquetées, distribuées, commercialisées et/ou vendues par les défenderesses.

Les allégations contenues dans la nouvelle déclaration modifiée n'ont pas été établies devant le tribunal, et les défenderesses nient les allégations de la partie demanderesse.

De plus amples renseignements sur l'action collective, dont la nouvelle déclaration modifiée de la partie demanderesse, sont disponibles sur le site Web du cabinet représentant le groupe de l'action collective : https://www.sotosclassactions.com/cases/aurora-cannabis-cannabinoid-hyperemesis-syndrome/.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou si vous avez reçu un diagnostic de SHC, veuillez communiquer avec le cabinet représentant le groupe de l'action collective :

Sotos Class Actions

55 University Avenue, Suite 600

Toronto, ON M5J 2H7

[email protected]

1 877 294-9747 (numéro sans frais)

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec Margaret Waddell par téléphone au 416 977-2413 ou par courriel à [email protected].

