Dépôt d'un projet de loi sur la protection des retraites en cas de faillite Les Métallos saluent l'initiative parlementaire transpartisane

MONTRÉAL, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des Métallos salue le dépôt d'un projet de loi visant à mieux protéger les retraites en cas de faillite d'une entreprise. En conférence de presse aujourd'hui, des parlementaires de tous les partis fédéraux ont signifié leur intention d'appuyer ce projet de loi, déposé par un député du Parti conservateur.

« C'est un moment historique. Enfin, on voit les partis mettre de côté leurs divergences pour protéger les travailleurs et les retraités. On ne doit plus jamais voir des retraités pris à choisir entre payer leurs médicaments ou l'épicerie, parce que leur ancien employeur a fait faillite et qu'il n'y avait pas assez d'argent dans la caisse de retraite », fait valoir le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux.

L'idée de mieux protéger les retraites est discutée depuis une vingtaine d'années au Canada. Le Syndicat des Métallos en a fait un cheval de bataille prioritaire en 2016, à la suite de la faillite de Cliffs Natural Resources qui a brimé plusieurs dizaines de retraités et anciens travailleurs sur la Côte-Nord. La députée de Manicouagan, Marilène Gill, a déposé plusieurs projets de loi en ce sens, à l'instar de son collègue du NPD, Scott Duval. Toutes ces pièces législatives sont mortes au feuilleton, à la suite d'élections successives.

« Ce projet de loi, appuyé unanimement, nous réconcilie avec la politique. Ça nous montre aussi que, comme citoyens, comme organisation syndicale, quand on met les efforts pour se faire entendre de ceux qui nous représentent à Ottawa, toutes allégeances confondues, ça finit par donner des résultats », ajoute Dominic Lemieux.

Le Syndicat des Métallos a tenu plusieurs journées de rencontres des députés au cours des cinq dernières années. « J'ai une pensée particulière aujourd'hui pour les retraités de Cliffs qui, en 2017, ont fait plus de 30 heures d'autobus entre Sept-Îles et Ottawa pour plaider leur cause. Je tiens aussi à saluer les dizaines de militants métallos qui sont venus, à plusieurs reprises, sur la colline Parlementaire rencontrer des députés et des sénateurs à Ottawa pour les sensibiliser sur l'importance de protéger les retraites », souligne le coordonnateur des Métallos sur la Côte-Nord, Nicolas Lapierre, qui a coordonné la campagne syndicale.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

