Dépôt d'un projet de loi sur l'efficacité de l'État - Héma-Québec prend acte de l'intention du gouvernement d'ajouter le don d'organes à ses activités

MONTRÉAL, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Héma-Québec prend acte du projet de loi indiquant la volonté du gouvernement de lui transférer la responsabilité de coordonner le processus du don et de la transplantation d'organes, dans le contexte où l'organisation gère déjà depuis plus de 25 ans une responsabilité connexe : les activités liées au don de tissus humains pour tous les hôpitaux québécois.

« Il s'agit d'une autre marque de confiance du gouvernement envers Héma-Québec, tout en reconnaissant la contribution essentielle des autres organisations concernées, souligne la présidente du conseil d'administration d'Héma-Québec, Caroline Banville. Le transfert de responsabilités du don d'organes, jusqu'à présent sous la responsabilité de l'équipe de Transplant Québec qui a fait ses preuves, permettra certainement une meilleure synergie entre les différents acteurs de la chaîne du don de vie, et le tout sera au bénéfice de la population. »

« Nous analyserons la situation avec nos équipes, celles de Transplant Québec et nos partenaires du réseau, et allons revenir avec un plan au gouvernement qui aura comme priorité absolue les patients, les donneurs et leur famille, précise Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction d'Héma-Québec. Nous sommes convaincus que la continuité des services envers la population est essentielle et non négociable. Nous voulons bien faire les choses, de concert avec les professionnels du réseau. D'ailleurs, nous sommes toujours d'avis que compte tenu de l'expertise et de la longue expérience du personnel de Transplant Québec dans ce domaine crucial des soins de santé, il est entendu que le succès de cette initiative reposera sur l'intégration harmonieuse et respectueuse de cette équipe à celle d'Héma-Québec. »

Rappelons qu'Héma-Québec a intégré avec succès la gestion du don de tissus humains en 2001 et est devenue le distributeur unique de tissus humains en décembre 2024. Au fil des ans, elle a aussi pris avec succès la responsabilité de la banque de sang de cordon (2004), du registre de donneurs de cellules souches (2013), ainsi que celle de la banque publique de lait maternel (2014). Si le projet de Loi est adopté, elle assumera pleinement cette responsabilité et travaillera avec les spécialistes et les acteurs du réseau de la santé, comme elle a l'habitude de le faire.

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est près de 2 000 employés, plus de 200 000 donneurs de produits sanguins, de cellules souches, de lait maternel et de tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des personnes malades.

Précisons qu'en 2024-2025, Héma-Québec a distribué près de 7 700 tissus humains aux centres hospitaliers de la province. Ces tissus se divisent en cinq types : tissus oculaires (cornées et globes), valves cardiaques, tissus artériels, tissus cutanés (peau) et tissus musculosquelettiques (tendons et os).

SOURCE Héma-Québec

