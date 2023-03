Dépôt d'un mandat d'initiative pour contrer l'insécurité alimentaire des familles québécoises

MONTRÉAL, le 9 mars 2023 /CNW/ - Le député libéral de Pontiac, André Fortin, a transmis une demande de mandat d'initiative afin de déterminer des pistes d'actions que le gouvernement du Québec pourrait prendre pour atténuer la hausse fulgurante des prix des aliments.

La forte inflation que nous connaissons depuis le début de l'année 2022 frappe durement les familles du Québec et nourrit une précarisation de leur situation financière. Or, au cœur de cette hausse importante du coût de la vie, se trouve la hausse disproportionnée du coût des aliments. En effet, selon Statistiques Canada, le prix des aliments a augmenté de 10,4% entre janvier 2022 et janvier 2023.

« Cette hausse importante force les Québécois à des choix difficiles en matière alimentaire, poussant même une proportion grandissante de travailleurs vers un recours à des banques alimentaires pour parvenir à subvenir à leurs besoins. Le prix de l'épicerie est insoutenable et carrément anxiogène pour les familles du Québec, mais aussi pour de nombreuses entreprises dont les activités économiques sont affectées par ce phénomène. »

- André Fortin, député de Pontiac

Le gouvernement du Québec doit s'assurer de faire tout en son possible pour minimiser les coûts alimentaires, et ce, en retournant directement à la chaîne de production et d'approvisionnement.

Le Parti libéral du Québec demande que le gouvernement du Québec prenne des actions concrètes en vue de venir en aide à la chaîne de production pour dégonfler la facture d'épicerie. C'est pourquoi le député de Pontiac, André Fortin, a déposé un mandat d'initiative afin de documenter la situation de la hausse du coût des aliments et faire en sorte qu'elle soit mieux comprise. À terme, l'objectif est de prendre des actions directement sur la chaîne de production pour aider les familles québécoises à joindre les deux bouts.

Afin de réaliser ce mandat, nous pourrions procéder à des consultations particulières afin d'entendre notamment :

L'Union des producteurs agricoles (UPA);

Les producteurs bovins du Québec;

Les Éleveurs de volailles du Québec;

Les Éleveurs de porcs du Québec;

La Fédération des producteurs de grains du Québec;

Olymel;

Le Conseil québécois de la transformation de la volaille (CQTV);

L'Association des abattoirs inspectés du Québec (AAIQ);

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ);

L'Association des transporteurs d'animaux vivants;

L'Association du camionnage du Québec (ACQ);

METRO inc.;

Loblaw;

Sobeys / IGA (Empire);

Sylvain Charlebois , directeur du laboratoire en science analytique agroalimentaire de l'Université Dalhousie .

« La flambée des prix des aliments frappe durement les familles du Québec. Nous devons faire la lumière sur cette hausse de 10,4% en un an qui met en péril la situation financière de plusieurs Québécoises et Québécois. Le gouvernement de François Legault doit accepter notre demande pour que l'on puisse rapidement dégonfler la facture d'épicerie. »

- Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

