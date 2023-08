Dépôt d'un avis au ministre de l'Éducation - Valoriser la diplomation en formation professionnelle par la reconnaissance des acquis et des compétences

VAL-D'OR, QC, le 23 août 2023 /CNW/ - Dans une volonté d'encourager la diplomation, la culture de la formation continue et l'adaptabilité professionnelle, l'Institut national des mines a déposé un avis au ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, intitulé « Valoriser la diplomation en formation professionnelle par la reconnaissance des acquis et des compétences ».

Contexte favorisant la démarche RAC

L'Institut national des mines présente un avis ministériel visant à encourager la diplomation, la culture de la formation continue et l’adaptabilité professionnelle. (Groupe CNW/Institut national des mines)

Dans un contexte où le Québec est marqué par une rareté de personnel qualifié, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie demeurent essentiels et une nécessité pour sa prospérité. Cet avis met en lumière deux éléments fondateurs : l'importance de faire la promotion de la RAC pour mieux soutenir la formation continue en entreprise, tout en reconnaissant, par des mécanismes officiels menant à une sanction, ce que la travailleuse ou le travailleur expérimenté connaît et l'utilité de mettre en place tous les outils nécessaires pour reconnaître les acquis et les compétences des travailleuses et des travailleurs non qualifiés, mais expérimentés. « Dans un Québec qui désire contribuer au développement de la filière batterie par l'exploitation des minéraux critiques et stratégiques, l'assurance d'une qualité de main-d'œuvre compétente et qualifiée devient un incontournable. De plus, cet avis cadre parfaitement avec la volonté ministérielle du gouvernement du Québec de soutenir la démarche de reconnaissance des acquis et des compétences dans les domaines prioritaires, mais aussi dans l'amélioration des processus d'élaboration de programmes d'études et leur mise à jour », a souligné la présidente-directrice générale de l'Institut national des mines, Mme Christine Duchesneau.

Des recommandations fondées sur des études récentes

Ce nouvel avis s'appuie sur deux précédentes études sur le sujet menées par l'Institut national des mines et ses partenaires, soit « Reconnaissance des acquis et des compétences en formation minière de niveau secondaire - Rapport de recherche documentaire » lancée en 2019 ainsi que « Reconnaissance des acquis et des compétences dans la formation minière - Étude sur le parcours en RAC de travailleuses et de travailleurs du secteur minier » diffusée en 2022. Dans la volonté d'actualiser la formation professionnelle, l'Institut national des mines recommande au ministre de l'Éducation de :

S'assurer que la mise à jour de l'instrumentation ministérielle en RAC s'effectue de manière systématique à la suite de la révision de tous les programmes d'études en formation professionnelle du secteur minier. Ainsi, l'Institut national des mines suggère de : Réviser et produire la totalité de l'instrumentation ministérielle RAC pour tous les programmes nouvellement mis à jour, Planifier la révision de l'instrumentation ministérielle RAC lors de l'élaboration de nouveaux programmes ou de la révision de programmes, S'assurer de développer l'instrumentation ministérielle en RAC de manière systématique à la suite de la création d'un nouveau programme d'études professionnelles du secteur minier; Réaliser une campagne de promotion nationale de la démarche de RAC dans le but d'augmenter le nombre de personnes qui bénéficient des services.

Réalisant son mandat de rôle-conseil auprès des ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, respectivement M. Bernard Drainville et Mme Pascale Déry, l'Institut national des mines est fier d'offrir des moyens pour contribuer à l'actualisation de l'offre de formation au Québec tout en faisant la promotion de diverses initiatives favorisant l'accès à la formation et à la diplomation dans le secteur minier. Il est désormais possible de consulter l'avis « Valoriser la diplomation en formation professionnelle par la reconnaissance des acquis et des compétences » sur le site Web de l'Institut.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

SOURCE Institut national des mines

Renseignements: Source : Karine Lacroix, conseillère stratégique en communication, Institut national des mines, 819 860-7410, [email protected], inmq.gouv.qc.ca