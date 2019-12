Déploiement du réseau aquatique de Montréal - La Ville de Montréal franchit une nouvelle étape dans la réalisation du futur complexe aquatique de Pierrefonds-Roxboro

MONTRÉAL, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite d'un appel d'offres lancé par la Ville de Montréal, la firme Héloïse Thibodeau architecte inc., en collaboration avec CIMA+ S.E.N.C et l'Agence Relief Design.ca, réalisera les études préparatoires, les plans et devis, l'appel d'offres public et la surveillance des travaux du futur complexe aquatique de Pierrefonds-Roxboro. Le coût pour ces services professionnels s'élève à plus de 3,1 M$.

« On sait à quel point il est important de veiller à offrir des installations aquatiques de qualité, et ce, équitablement, sur tout le territoire de Montréal. La construction de ce nouveau complexe permettra aux jeunes et aux adultes de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro d'avoir accès, à proximité, à une structure et des équipements modernes et accessibles universellement », a souligné Hadrien Parizeau, conseiller associé à la jeunesse, aux sports et aux loisirs au sein du comité exécutif.

L'administration municipale a annoncé dans son Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2020-2022 des investissements majeurs dans la réfection des installations aquatiques extérieures (34 M$) et dans la construction d'installations aquatiques intérieures (71 M$). Ces investissements s'inscrivent dans le cadre du Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-2025, qui vise le déploiement d'un réseau aquatique au bénéfice de toute la population montréalaise.

Le complexe aquatique de Pierrefonds-Roxboro est le deuxième projet de construction d'équipements aquatiques intérieurs, après celui du Complexe aquatique de Rosemont-La Petite-Patrie.

