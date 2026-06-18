/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les demandes d'accréditation des médias sont maintenant acceptées pour la Conférence mondiale de l'AIE sur l'efficacité énergétique à Montréal/

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - Les 29 et 30 juin prochains, à Montréal, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson; la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, l'honorable Julie Dabrusin; et le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, Ph. D., coprésideront la 11e édition de la Conférence mondiale de l'AIE sur l'efficacité énergétique, de concert avec Hydro-Québec.

Les représentants des médias désirant couvrir la Conférence doivent d'abord obtenir une accréditation.

Le processus d'accréditation des médias est ouvert aux journalistes (médias imprimés, radio, télévision, agences de presse et médias en ligne) qui sont en affectation au sein d'organismes de presse reconnus.

Les journalistes accrédités qui souhaitent participer à la 11e édition de la Conférence mondiale de l'AIE sur l'efficacité énergétique sont priés de s'inscrire au préalable en remplissant le formulaire d'inscription en ligne.

La date limite pour présenter une demande est le 22 juin 2026. Veuillez prendre note que l'accréditation ne garantit pas l'accès à la Conférence.

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]