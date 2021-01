137 bornes de 50 kW (la puissance de 22 d'entre elles sera augmentée à 100 kW d'ici le printemps) ;

12 bornes de 100 kW ;

2 bornes de 25 kW dans la réserve faunique La Vérendrye ;

2 bornes de 125 kW permettant le partage de puissance (banc d'essai de la recharge ultrarapide).

De nombreux sites comptent désormais plus de quatre bornes rapides, notamment au Cosmodôme à Laval, à Bécancour, à l'aire de service de la Porte-du-Nord, à Neuville, à Sherbrooke, à Berthierville, à Magog, à l'Étape (dans le parc des Laurentides), à Mont-Joli et à Lacolle. Huit autres bornes rapides ont été installées en décembre ; elles seront mises en service au cours des prochaines semaines. Enfin, près de 450 nouvelles bornes standards ont été déployées dans la province.

Bancs d'essai de la recharge ultrarapide

Afin de tester les nouvelles technologies liées à la recharge de 100 kW ou plus, le Circuit électrique réalisera des bancs d'essai à trois endroits. Tous les véhicules électriques dotés d'un socle de recharge rapide pourront utiliser les bornes ultrarapides. De plus, la recharge sera gratuite pendant une certaine période.

En collaboration avec Hydro-Québec, le ministère des Transports du Québec et le gouvernement du Canada, le Circuit électrique a déjà lancé le premier banc d'essai à l'aire de service de la Porte-du-Nord, le long de l'autoroute 15, dans les Laurentides. Deux bornes de 125 kW permettant le partage de puissance y sont offertes.

Le deuxième banc d'essai sera à l'aire de service de Magog, à la sortie 115 de l'autoroute 10. Il y aura des bornes de 350 kW et de 160 kW. Ce banc d'essai est rendu possible grâce à la participation d'Hydro-Québec, du ministère des Transports du Québec et du gouvernement du Canada. La mise en service est prévue à court terme.

Le troisième banc d'essai sera derrière le garage municipal de la Ville de Laval, situé au 2550, boulevard Industriel. Les électromobilistes pourront y recharger leur véhicule à l'aide de deux bornes ultrarapides partageant 350 kW. Leur mise en service est prévue à l'été 2021. Ce banc d'essai est réalisable grâce à la contribution d'Hydro-Québec, de la Ville de Laval et du gouvernement du Canada.

Une version complètement améliorée de l'application mobile

Offerte gratuitement en téléchargement pour les appareils mobiles Apple et Android, la nouvelle application mobile du Circuit électrique propose des fonctionnalités de base améliorées, comme la possibilité de chercher une borne de recharge et de l'activer à distance, de consulter l'historique des recharges, d'effectuer le suivi de la recharge ou encore d'ajouter automatiquement des fonds à une carte de membre du Circuit électrique.

Un nouvel outil, soit le planificateur de trajet, permet aux électromobilistes d'optimiser leurs déplacements et leur temps de recharge. S'il existe déjà une panoplie d'applications de navigation, le planificateur de trajet proposé par le Circuit électrique est unique en son genre, car il a été conçu spécialement pour les électromobilistes québécois. Il a été pensé en fonction non seulement de la topographie de la province, mais aussi de ses conditions climatiques particulières, qui ont une incidence directe sur l'autonomie des véhicules électriques.

Une autre innovation fort attendue, qui constitue d'ailleurs une première pour un réseau de recharge : la prise en charge de la technologie CarPlay d'Apple. En effet, il est maintenant possible d'utiliser les principales fonctions de l'application mobile du Circuit électrique à l'aide de CarPlay.

À propos du Circuit électrique

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public du Québec. Il compte plus de 2 900 bornes de recharge publiques, dont 450 de recharge rapide, déployées dans toutes les régions du Québec. Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d'un service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 ainsi que d'un service de repérage de bornes. Le site Web lecircuitelectrique.com et l'application mobile Circuit électrique pour iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées. La carte de membre du Circuit électrique permet également aux utilisateurs d'accéder aux bornes de recharge du réseau FLO et du réseau public du Nouveau-Brunswick, le réseau branché.

