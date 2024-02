Dépister le cancer du poumon précocement pour augmenter les chances de guérison

MONTRÉAL, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Au lendemain de la Journée mondiale contre le cancer, l'Association pulmonaire du Québec souhaite rappeler que plus le diagnostic de cancer du poumon est réalisé tôt, meilleur est le pronostic.

En 2023, on estime que plus de 11 000 Québécois et Québécoises ont reçu un diagnostic de cancer du poumon. Ce cancer demeure celui qui occasionne le plus de décès chaque année au Québec car il est souvent diagnostiqué à un stade avancé.

Logo APQ (Groupe CNW/Association pulmonaire du Québec)

À l'heure actuelle, il existe seulement un projet de démonstration du dépistage du cancer du poumon pour la population âgée de 55 à 74 ans ayant fumé la cigarette pendant 20 ans, mais aucun programme officiel de dépistage organisé n'est proposé. Pourtant, dépister ce cancer dès l'âge de 50 ans permettrait d'intervenir rapidement et, ainsi, d'augmenter les chances de guérison.

Le test de dépistage précoce est la tomodensitométrie à faible dose. L'examen est rapide et non douloureux. L'Association pulmonaire du Québec encourage les fumeurs ou anciens fumeurs de 50 ans ou plus à se faire prescrire ce test par leur médecin de famille ou leur pneumologue, avant que les signes et symptômes de la maladie n'apparaissent.

SOURCE Association pulmonaire du Québec

Renseignements: Pour plus d'informations, communiquez avec : Dominique Massie, Directrice générale, Association pulmonaire du Québec, [email protected], 514 287 7400 #224, poumonquebec.ca