Départ de Sylvain Yelle et nomination d'un directeur général par intérim

MONTRÉAL, le 25 août 2025 /CNW/ - À la suite de l'annonce de son départ à la retraite au printemps dernier, exo confirme que Sylvain Yelle, directeur général, quittera ses fonctions le 18 septembre prochain afin de relever de nouveaux défis.

Marc Rousseau, présentement directeur exécutif - Exploitation, assumera dès maintenant l'intérim afin d'assurer une transition efficace d'ici la nomination du prochain directeur général. Il sera épaulé, pour assurer la gestion des opérations d'exo, par le comité de direction formé de directeurs et directrices exécutifs chevronnés.

Le processus de recrutement du prochain directeur général est d'ailleurs déjà bien avancé et se déroule de façon rigoureuse. Mené par le conseil d'administration d'exo, il vise à identifier la personne la mieux qualifiée pour assurer la continuité des opérations et des projets en cours et poursuivre la mission de l'organisation. La nomination du prochain directeur général est toujours prévue cet automne.

« Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier chaleureusement Sylvain pour son engagement, son leadership et sa contribution exceptionnelle à l'évolution d'exo. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futurs projets », a déclaré Josée Bérubé, présidente du conseil d'administration d'exo.

« Ces dernières années à la direction générale d'exo ont été parmi les plus stimulantes et enrichissantes de ma carrière. Je suis fier du chemin parcouru avec une équipe engagée et talentueuse, qui a su relever de nombreux défis pour offrir un service de transport collectif toujours plus accessible, fiable et innovant. Je quitte mes fonctions le cœur serein, sachant qu'exo est entre de bonnes mains et prêt à poursuivre sur cette lancée », souligne Sylvain Yelle.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

Informations aux médias : Catherine Maurice, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]