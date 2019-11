Départ de M. Michael Sabia à titre de PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec

QUÉBEC, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le porte-parole libéral en matière de Finances, M. Carlos J. Leitão, tient à saluer le travail réalisé par le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, M. Michael Sabia, qui a annoncé qu'il quittera ses fonctions en février prochain. M. Sabia occupe la fonction de président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec depuis mars 2009.

L'apport de cet homme, doté d'une grande intelligence et d'un flair inouï pour les affaires, est indéniable pour le Québec. Lui qui est arrivé en poste à la suite de la crise économique mondiale de 2008 a pu optimiser les investissements, propulsant les fonds de pension des Québécois parmi ceux qui sont les mieux gérés au monde. M. Sabia a également réussi à repositionner la Caisse à la suite de l'épisode du papier commercial.

Sous sa gouverne, la Caisse a diversifié ses portefeuilles, s'est ouverte aux marchés internationaux et s'est engagée à participer au développement du Québec en étant compétitif, et ce, tout en étant indépendant du gouvernement. Parmi ses grandes réalisations, notons la mise sur pied d'un des projets les plus importants et porteurs pour les générations à venir en matière de transport collectif, le Réseau express métropolitain. Ce projet est le plus important du genre au cours des cinquante dernières années.

« M. Sabia aura laissé une marque indélébile et remarquable dans le monde de l'économie et des finances au Québec. Il se retire en laissant la Caisse de dépôt et placement en excellente posture. Nous désirons le remercier pour son dévouement à la création de notre richesse collective. Nous souhaitons à M. Sabia de belles années de réussites à venir dans ses nouvelles fonctions à l'Université de Toronto, à titre de dirigeant de la Munk School of Global Affairs and Public Policy ».

M. Carlos J. Leitão, député de Robert-Baldwin et porte-parole libéral en matière de finances.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Marie-Pier Richard, Responsable des relations avec les médias, Aile parlementaire libérale, 418-446-6783, marie-pier.richard@assnat.qc.ca