OTTAWA, ON, le 26 janv. 2024 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités a annoncé que Tamara Vrooman cessera d'exercer les fonctions de présidente de la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) à compter du 27 janvier 2024.

Nommée en 2021, Mme Vrooman a exercé son mandat de trois ans en faisant preuve d'un leadership exemplaire et d'une gouvernance inébranlable. Sous sa direction, le portefeuille de la BIC s'est considérablement développé, atteignant plus de 50 engagements d'investissement. Parmi ceux-ci, 45 projets sont arrivés au stade de la clôture financière et 36 sont en cours de construction ou d'exploitation. De plus, elle a joué un rôle clé dans l'élargissement du mandat de la BIC visant à soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et de renforcer les partenariats avec les Autochtones. Par ailleurs, son engagement à maintenir un conseil d'administration diversifié et dynamique a été la pierre angulaire de son leadership.

Jane Bird, membre du conseil d'administration de la BIC, assumera le rôle de supervision de la BIC à titre intérimaire jusqu'à ce qu'un(e) président(e) permanent(e) soit nommé(e) par le gouverneur en conseil. Depuis la nomination du tout premier conseil d'administration, en 2017, Jane Bird en est un solide élément, et son expérience à des postes de direction ainsi qu'à de nombreux postes au sein de divers conseils d'administration la rend bien placée pour assumer ce rôle pendant cette période intérimaire.

Citations

« Je tiens à remercier sincèrement Mme Vrooman pour sa contribution à la présidence de la Banque de l'infrastructure du Canada au cours des trois dernières années et lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions à l'aéroport de Vancouver. Les infrastructures jouent un rôle crucial dans le renforcement de notre pays et de notre économie, et la BIC a contribué de façon déterminante au plan à long terme du gouvernement fédéral qui vise à construire des infrastructures transformatrices, à créer des emplois, à favoriser la croissance économique et à assurer la transition vers un avenir carboneutre. Je serai ravi de travailler avec mme Bird et le conseil d'administration tandis que nous continuons d'établir des priorités et de réaliser des investissements dans les infrastructures de tout le pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis reconnaissante de l'occasion que j'ai eue de contribuer au succès de la Banque de l'infrastructure du Canada durant les trois dernières années et d'avoir eu la chance de travailler avec une équipe de gestion et un conseil d'administration exceptionnels. Je suis convaincue que la BIC est bien placée pour continuer de remplir son mandat, qui consiste à créer des partenariats permettant de financer des projets stratégiques dans de multiples secteurs, et à construire les infrastructures nécessaires pour favoriser une croissance économique à long terme pour les Canadiens. »

Tamara Vrooman

Faits en bref

La Banque de l'infrastructure du Canada ( BIC ) est une société d'État fédérale créée pour s'assurer que les Canadiens profitent d'infrastructures modernes et durables. En tirant parti du capital et de l'expertise du secteur privé, la BIC aide à maximiser les fonds publics en investissant dans des projets d'infrastructure qui génèrent des revenus. À titre de centre d'expertise, la BIC fournit également des conseils fondés sur des données probantes à tous les ordres de gouvernement, dans le cadre de ses fonctions de conseils, de recherches et de données.

( ) est une société d'État fédérale créée pour s'assurer que les Canadiens profitent d'infrastructures modernes et durables. En tirant parti du capital et de l'expertise du secteur privé, la aide à maximiser les fonds publics en investissant dans des projets d'infrastructure qui génèrent des revenus. À titre de centre d'expertise, la fournit également des conseils fondés sur des données probantes à tous les ordres de gouvernement, dans le cadre de ses fonctions de conseils, de recherches et de données. En travaillant en collaboration avec tous les ordres de gouvernement, les partenaires autochtones et les investisseurs privés, la BIC fait progresser, dans tout le pays, des projets d'infrastructure qui produisent des résultats au profit de la population canadienne, notamment en contribuant à la croissance économique durable et à long terme du Canada , en soutenant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et en renforçant la connectivité des collectivités.

fait progresser, dans tout le pays, des projets d'infrastructure qui produisent des résultats au profit de la population canadienne, notamment en contribuant à la croissance économique durable et à long terme du , en soutenant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et en renforçant la connectivité des collectivités. Au 30 septembre 2023, la BIC avait engagé 10,1 milliards de dollars de son capital pour 51 projets, et avait attiré 9,9 milliards de dollars d'investissements privés et institutionnels pour soutenir des projets transformateurs dans ses cinq secteurs prioritaires : le transport en commun; les énergies propres; les infrastructures vertes; la large bande; le commerce et les transports. Dans le cadre de son Initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones, la Banque appuie également les investissements dans des projets d'infrastructure en partenariat avec des communautés autochtones et au profit de celles-ci dans l'ensemble de ses secteurs prioritaires.

avait engagé 10,1 milliards de dollars de son capital pour 51 projets, et avait attiré 9,9 milliards de dollars d'investissements privés et institutionnels pour soutenir des projets transformateurs dans ses cinq secteurs prioritaires : le transport en commun; les énergies propres; les infrastructures vertes; la large bande; le commerce et les transports. Dans le cadre de son Initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones, la Banque appuie également les investissements dans des projets d'infrastructure en partenariat avec des communautés autochtones et au profit de celles-ci dans l'ensemble de ses secteurs prioritaires. En tant que société d'État, la BIC est régie par un conseil d'administration indépendant et elle rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

est régie par un conseil d'administration indépendant et elle rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. Les membres du conseil d'administration de la BIC sont à l'heure actuelle : Jane Bird (présidente par intérim), Patricia Youzwa , Kimberley Baird , Michael Bernstein , Dave Bronconnier , Michèle Colpron, Bruno Guilmette , Andrée-Lise Méthot, et Poonam Puri .

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected] ; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]