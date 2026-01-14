Départ de François Legault : un réseau public de santé toujours au bord du gouffre

QUÉBEC, le 14 janv. 2026 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec--FIQ réagit à l'annonce de la démission du premier ministre François Legault en soulignant que son mandat a laissé le réseau public de santé dans une situation critique et les professionnelles en soins à bout de souffle.

« François Legault a laissé le personnel et la population absorber les conséquences de son inaction, privilégiant le hochet du populisme plutôt que d'agir là où les besoins sont criants. Les urgences saturées, le personnel en épuisement et les infrastructures délabrées n'ont pas été des accidents, mais le résultat d'une gestion réactive et d'une absence persistante de planification », dénonce Julie Bouchard, présidente de la FIQ.

S'il est trop tôt pour dresser un bilan complet, un constat s'impose : les services publics n'ont jamais vraiment été au cœur des priorités de François Legault. L'économie peut être importante, mais quand la population n'a pas accès à des réseaux de santé et d'éducation fonctionnels, tout le reste perd de sa valeur.

La FIQ exhorte le gouvernement intérimaire et Santé Québec à ne pas répéter les mêmes erreurs. Elle demande l'instauration immédiate de ratios sécuritaires, une véritable planification des périodes de pointe avec des effectifs suffisants, l'amélioration durable des conditions de travail, ainsi que des investissements majeurs dans les urgences et la modernisation des infrastructures. Elle réclame enfin un recentrage de la gestion sur le jugement clinique et la protection du public plutôt que sur des indicateurs administratifs.

« Le Québec a les moyens d'offrir des soins humains, sécuritaires et accessibles. Ce qui a manqué, ce n'est ni le professionnalisme ni l'engagement des professionnelles en soins, mais la volonté politique de faire des choix responsables et courageux face à la crise. Trop longtemps, M. Legault a voulu gérer la santé comme une entreprise, en se fiant aux indicateurs administratifs et aux projets symboliques plutôt qu'à des mesures concrètes pour protéger les patient-e-s et soutenir le personnel. Nous espérons que la personne qui succédera à M. Legault saura prendre les décisions nécessaires pour améliorer concrètement le réseau public. La FIQ sera présente dès le premier jour pour collaborer et appuyer toute action visant à renforcer les soins et les conditions de travail dans le réseau », conclut la chef syndicale.

À propos de la FIQ

Créée en 1987, la FIQ représente près de 90 000 professionnelles en soins (infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques) qui travaillent dans les établissements de santé à travers le Québec. Organisation féministe composée à près de 90 % de femmes, la FIQ se consacre à la défense des droits de ses membres, tout en veillant à la qualité des soins offerts à la population et à la pérennité du réseau public de santé.

