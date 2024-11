DÉPART ANNONCÉ DE CATHERINE GENTILCORE - FRANÇOIS BORRELLI REPREND DU SERVICE CHEZ NUMANA

MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - À la suite de la décision de Catherine Gentilcore de quitter son poste de présidente-directrice générale de Numana pour poursuivre d'autres engagements, le conseil d'administration est heureux d'annoncer le retour de François Borrelli, pdg de l'organisation de 2019 à 2024, afin d'en assumer la direction par intérim.

« Nous tenons à remercier Catherine pour son engagement sincère et sa contribution à l'organisation. Grâce à son leadership visionnaire, Numana pourra continuer de grandir sur des bases solides. Nous lui souhaitons le meilleur dans la suite de sa carrière », a affirmé Jean-Philippe Paradis, président du conseil d'administration de Numana.

Dans le cadre de la transition, François Borrelli a accepté de reprendre le flambeau et de poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique de l'organisation en plus d'initiatives clés actuellement en cours.

À propos de Numana

Numana est un macro-catalyseur d'écosystèmes technologiques. Avec nos partenaires, nous réunissons les gens qui innovent afin de créer plus de valeur pour l'industrie des technologies et pour tout le Québec. Fondé en 2007, Numana est un organisme à but non lucratif qui contribue à la vitalité économique et sociale en réunissant les intervenants des secteurs privé, institutionnel et public des technologies autour d'objectifs communs et d'actions concertées. Pour en savoir davantage, consultez le https://numana.tech/.

Source : François Borrelli, [email protected]