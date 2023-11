Dénouer la crise du logement - L'UMQ demande un soutien solide d'Ottawa

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement fédéral doit soutenir financièrement des mesures concrètes pour augmenter l'offre en logement au Québec, et maintenir l'abordabilité ainsi que la qualité des logements. Tel est le message principal porté auprès des parlementaires par la présidente du comité de l'habitation de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et mairesse de Longueuil, madame Catherine Fournier, lors de sa participation le 6 novembre dernier aux consultations du Comité permanent des finances de la Chambre des communes à Ottawa.

Lors de cette consultation, l'UMQ a notamment formulé quelques recommandations :

Investir de nouvelles sommes dans plusieurs programmes fédéraux liés au logement et aux infrastructures;

Offrir davantage de solutions permettant aux promoteurs privés et sociaux d'accéder à une capitalisation suffisante et à des conditions de prêts plus avantageuses;

Investir pour faciliter l'acquisition et la mise hors marché d'unités déjà existantes pour préserver l'abordabilité du logement;

Faire de la préservation du parc de logements existant, public et privé, tant dans l'entretien que dans la rénovation, une priorité d'action du gouvernement, particulièrement lorsqu'il s'agit de logements à destination de populations plus vulnérables ou de logements en région, afin de maintenir la qualité des logements.

« La flexibilité et l'agilité des programmes fédéraux, leur arrimage avec les programmes québécois ainsi que la rapidité à s'entendre avec Québec sur le transfert des sommes sont des facteurs de succès cruciaux pour permettre aux municipalités québécoises de contribuer pleinement à lutter contre la crise de l'habitation. Les municipalités sont prêtes à mettre l'épaule à la roue, aux côtés des autres paliers de gouvernement, pour optimiser les façons de faire et accélérer la création de logements. Cette collaboration intergouvernementale et la mobilisation de toutes les parties prenantes sont essentielles pour atteindre nos objectifs en matière de logements », a mentionné Catherine Fournier.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]