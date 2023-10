Dénonciation des conditions de travail : Une urgence ignorée

BOIS-DES-FILION, QC, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Les répartiteurs médicaux d'urgence (RMU) de la FPHQ prennent la parole, ce jeudi matin, 19 octobre à 7 h au Chateau Royal, 3500 chemin du Souvenir Laval, pour dénoncer publiquement les conditions de travail déplorables auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Selon le gouvernement en place, notre économie prospère, alors qu'en réalité, de nombreux RMU subissent l'impact de l'inflation, leur causant des difficultés financières, et une pression inacceptable sur leur lieu de travail.

Répartiteurs.trices médicaux d'urgence (RMU) (Groupe CNW/Fédération des employés du préhospitalier du Québec)

Les RMU de la FPHQ expriment leur profonde préoccupation concernant plusieurs aspects de leurs conditions de travail, notamment :

Pénurie de main-d'œuvre : Les conditions de travail actuelles ont créé un exode vers les centrales 911. De plus, il n'est pas rare de travailler à -2 ressources par quart de travail. Cela mène à la diminution importante d'un service essentiel. Santé mentale : Avec l'augmentation de la charge de travail, cela crée un impact direct sur la santé mentale des employés des RMU qui doivent gérer la détresse des citoyens et de nombreux drames humains. Rémunération injuste : Les salaires attribués à ceux qui sont présents pour sauver des vies débutent à 21,37 $/h, alors que dans les centrales 911, on parle d'un salaire de 36 $/h, ce qui indique une différence de +/-- 15 $/h. Manque de reconnaissance : Les RMU ne sont pas reconnus pour leurs contributions, ce qui mine leur motivation et leur engagement. Pourtant, comme beaucoup d'autres travailleurs de la santé, ils étaient considérés comme des « Ange gardien » pendant la pandémie !

La situation actuelle est insoutenable et il est temps que des actions concrètes soient entreprises par le ministère de la Santé et monsieur Christian Dubé pour garantir que les RMU de la FPHQ puissent exercer leurs fonctions dans un environnement sûr et équitable. La pénurie de main-d'œuvre a un impact direct sur eux, mais également sur les citoyens. Les RMU sont déterminés à continuer à faire entendre leur voix, et ce, jusqu'à ce que des changements significatifs soient apportés.

Les répartiteurs médicaux d'urgence sont le premier contact lors d'une urgence médicale. Ils doivent travailler constamment pour assurer une couverture constante 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Ils jouent un rôle clé dans la rapidité et l'efficacité des services d'urgence et méritent des conditions de travail égales à ceux de leurs collègues du 911.

À propos de la FPHQ

La FPHQ est la seule organisation syndicale d'envergure nationale et indépendante à servir uniquement le domaine du préhospitalier. Elle rassemble 50 fraternités réparties aux 4 coins du Québec, réunissant ainsi plus de 2 000 travailleurs paramédicaux, répartiteurs médicaux d'urgence et employés de bureau.

SOURCE Fédération des employés du préhospitalier du Québec

Renseignements: André Ouimet, vice-président fraternité des répartiteurs médicaux d'urgence Laurentides-Lanaudière, 514-609-8660, [email protected]