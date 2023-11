Dénonciation des conditions de travail : une urgence ignorée

BOIS-DES-FILION, QC, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Les répartiteurs médicaux d'urgence (RMU) de la FPHQ organisent une manifestation sur un viaduc de l'autoroute 15 Sud pendant l'heure de pointe, aujourd'hui de 7h00 à 9h00 am (secteur Rive-Nord) pour dénoncer publiquement les conditions de travail déplorables auxquelles ils sont confrontés au quotidien avec l'augmentation de cas de santé mentale parmi les troupes.

Les RMU de la FPHQ expriment leur profonde préoccupation concernant plusieurs aspects de leurs conditions de travail, notamment :

Pénurie de main-d'œuvre : Les conditions de travail actuelles ont créé un exode vers les centrales 911. Il n'est pas rare de travailler à -2 ressources par quart de travail. Cela mène à la diminution importante d'un service essentiel.



Santé mentale : Avec l'augmentation de la charge de travail, cela à un impact direct sur la santé mentale des RMU qui doivent gérer des drames humains. Dans le cas d'une victime de crise cardiaque, chaque seconde compte ! Avec l'épuisement des troupes, le préhospitalier se dirige directement dans un mur. Nous avons frôlé le bris de service à quelques reprises.



Rémunération injuste : Les salaires des RMU débutent à 22,23$/h avec une proposition d'augmentation de 2% par année. Difficile de compétitionner avec les autres services de répartiteurs qui, pour certains, débutent à 33,97$/heure. Pour exposer le décalage salarial des RMU en lien avec les problématiques de recrutement et la réalité économique, présentement dans les chaînes de restauration rapide, certains salaires débutent à 24$/h.



Manque de reconnaissance : Les RMU ne sont pas reconnus pour leurs contributions, ce qui mine leur motivation et leur engagement. Pourtant ils étaient des « Ange Gardien » pendant la pandémie !

La situation actuelle est insoutenable et il est temps que des actions concrètes soient entreprises pour garantir que les RMU de la FPHQ puissent exercer leurs fonctions dans un environnement sûr et équitable. La pénurie de main-d'œuvre a un impact direct sur eux. Les RMU sont déterminés à continuer à faire entendre leur voix jusqu'à ce que des changements significatifs soient apportés.

Les RMU sont le premier contact lors d'une urgence médicale. Ils doivent travailler pour assurer une couverture constante 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Ils jouent un rôle clé dans la rapidité et l'efficacité des réponses d'urgence et méritent des conditions de travail comme leurs collègues du 911.

La pression exercée chez les RMU qui doivent raccrocher d'urgence un appelant avec une personne en arrêt cardiaque après avoir donné rapidement les directives de RCR, car d'autres appels tout aussi urgents sont en attentes avec le clignotant au plafond de la centrale 911, crée une importante source d'anxiété chez les répartiteurs d'urgence.

Notre travail est de sauver des vies, non d'y laisser notre santé !

À propos de la FPHQ

La FPHQ est la seule organisation syndicale d'envergure nationale et indépendante à servir uniquement le domaine du préhospitalier. Elle rassemble 50 fraternités réparties aux 4 coins du Québec, réunissant ainsi plus de 2 000 travailleurs paramédicaux, répartiteurs médicaux d'urgence et employés de bureau.

SOURCE Fédération des employés du préhospitalier du Québec

Renseignements: Stéphane Rainville, Président fraternité des répartiteurs médicaux d'urgence Laurentides-Lanaudière, 514-795-0627, [email protected]