Démission du premier ministre François Legault - Déclaration de Déreck Cyr, président de la FSQ-CSQ

MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Déreck Cyr, président de la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ), réagit à la démission de François Legault.

« La démission du premier ministre aujourd'hui n'est ni plus ni moins un constat d'échec quant à ses engagements envers la population du Québec. »

« Dans le réseau de la santé, rien ne va plus. Sous la CAQ, les urgences débordent et le temps d'attente se prolonge, les listes d'attentes pour subir une chirurgie s'allongent et le taux d'absentéisme du personnel franchit des records. Sans parler du recours au temps supplémentaire obligatoire qui reste très fréquent comme méthode de gestion et des cas de violence qui augmentent dans les urgences et les différents milieux de soins partout au Québec », se désole Déreck Cyr.

« La mise sur pied de Santé Québec devait tout régler dans le réseau, mais il n'en est rien. Au contraire, on a davantage l'impression qu'il s'agit d'un paratonnerre servant à protéger le ministère et le ministre de la Santé, puisqu'on n'a plus accès à ceux-ci. Pire encore, la situation s'est détériorée dans le réseau depuis la création de cette nouvelle couche administrative. »

« Nous ne pouvons qu'espérer que la prochaine première ministre ou le prochain premier ministre consultera et écoutera les recommandations des parties prenantes du réseau, dont les syndicats, et que les disparités régionales seront davantage comprises et respectées », affirme le président de la FSQ-CSQ.

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 6000 infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé et des services sociaux dans les régions de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, de Montréal, de Laval et de la Gaspésie, notamment dans les différents milieux que composent les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), centres hospitaliers, centres de réadaptation, centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et maisons des aînés (MDA), centres de réadaptation en dépendance, soins à domiciles, des centres jeunesse, Héma-Québec, groupes de médecine de famille (GMF), etc.

