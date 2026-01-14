Démission du premier ministre François Legault - Déclaration d'Éric Gingras, président de la CSQ

MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, réagit à chaud à l'annonce de la démission du premier ministre François Legault.

« Nous sommes d'avis que François Legault a pris la bonne décision aujourd'hui. En raison du bris du dialogue social et du tumulte des derniers mois, le premier ministre a visiblement perdu la confiance des Québécoises et des Québécois. Pour la CSQ, ce gouvernement n'avait déjà plus la légitimité d'aller de l'avant avec des projets de loi qui musèlent les contre-pouvoirs au Québec et entraînent des transformations majeures de l'État de droit. Il est donc évident et nécessaire que ces projets de loi soient mis sur la glace jusqu'aux prochaines élections, comme nous l'avons demandé en conférence de presse au début du mois. Ce sera alors à la population de se prononcer. »

« Pour un gouvernement qui disait vouloir faire de l'éducation sa priorité, nous retiendrons que les dernières années ont surtout été marquées par une gestion à courte vue, suivant l'humeur des sondages. En enseignement supérieur, le réseau collégial pâtit encore des compressions et du gel d'embauche », souligne le président de la Centrale.

« En santé, il s'agit d'un constat d'échec retentissant. La mise sur pied de Santé Québec devait tout régler dans le réseau, mais il n'en est rien. Sous la CAQ, les urgences débordent et le temps d'attente se prolonge, les listes d'attentes pour subir une chirurgie s'allongent et le taux d'absentéisme du personnel franchit des records. »

« Pour terminer, nous espérons sincèrement qu'il y aura un changement de ton et un retour du dialogue social. Le pire qui puisse arriver, c'est que ce gouvernement cherche à se faire plaisir en fin de mandat pour des raisons idéologiques et électoralistes. Avoir du leadership, ce n'est pas s'entêter, mais bien savoir trouver la voie de passage pour l'intérêt commun », conclut Éric Gingras.

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

