Démission de Justin Trudeau; la FTQ commente

MONTRÉAL, le 6 janv. 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) retient du passage de Justin Trudeau à la tête du parti libéral du Canada et au poste de premier ministre son écoute, sa sensibilité et son engagement public particulièrement face aux enjeux sociaux qui font du Canada un pays à part.

« Tout n'a pas été parfait, mais le gouvernement libéral de monsieur Trudeau a su ignorer les tenants de la droite conservatrice en mettant en place des programmes sociaux dont profite maintenant la population canadienne et québécoise que ce soit le programme national de garderies, de soins dentaires, de la bonification de l'allocation canadienne pour enfants. En ce qui a trait à l'assurance médicaments, un premier pas quant à la mise en place du programme a été fait, il reste maintenant à le bonifier. La FTQ s'attend maintenant à ce que ces acquis sociaux soient maintenus et ce peu importe l'évolution de la conjoncture politique des prochains mois, car elles permettent un réel progrès pour les travailleurs et travailleuses et leurs familles », déclare la présidente de la FTQ Magali Picard.

« On ne peut également passer sous silence l'adoption de la Loi antibriseurs de grève, d'une Loi mettant les régimes de retraite à l'abri des créanciers en cas de faillites d'entreprises, de l'effort du gouvernement pour venir en aide aux travailleuses et travailleurs de l'est du Québec en allongeant jusqu'à quatre semaines supplémentaires les prestations de chômage pour celles et ceux qui œuvrent dans les industries à activités saisonnières, bien que nous aurions aimé l'aboutissement de la réforme de l'Assurance-emploi », ajoute le secrétaire général Denis Bolduc.

« Il faut reconnaître également le leadership dont a fait preuve Monsieur Trudeau particulièrement lors de la crise de la pandémie en investissant massivement dans l'économie par diverses mesures financières et en soutenant entre autres les travailleurs et travailleuses ce qui aura permis à plusieurs de passer à travers la crise. Bien sûr beaucoup d'irritants sont à mettre au bilan de monsieur Trudeau et du gouvernement libéral, dont le refus de ce gouvernement de réformer le mode de scrutin. Il faut maintenant comprendre la colère et la frustration de la population face à un gouvernement qui est visiblement en bout de piste », concluent les dirigeants de la FTQ.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

