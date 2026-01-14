Démission de François Legault - Au-delà de la personne, ce sont les politiques de la CAQ qui ne fonctionnent pas

MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) est d'avis que François Legault prend la bonne décision en démissionnant.

« Il était devenu évident qu'il n'était plus l'homme de la situation. Mais au-delà de la personne, ce sont les politiques de la CAQ qui ne fonctionnent pas. La déconnexion de ce gouvernement face aux besoins criants de la population demeure entière. L'année électorale dans laquelle nous entrons s'avère donc cruciale. Avis au successeur de M. Legault : persister dans la même veine de confrontation avec les organisations syndicales et autres contre-pouvoirs ne sera jamais payant. Dans de telles circonstances, la seule chose sensée à faire serait d'abandonner les projets de loi qui découlent d'une dérive autoritaire décriée de toutes parts, notamment le projet de loi 3 », déclare Caroline Senneville, présidente.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Eve-Marie Lacasse, 514 809-7940, [email protected]