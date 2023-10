Déménagement de la SAQ du centre-ville de Victoriaville : L'Opposition officielle dénonce l'inaction de la CAQ

QUÉBEC, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Soulignant le risque de dévitalisation du centre-ville de Victoriaville causé par le déménagement annoncé de la succursale de la Société des alcools du Québec, la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation, Virginie Dufour, déplore le manque de leadership et de cohérence du gouvernement de la CAQ dans le dossier.

Lors de la période de questions, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, la députée libérale de Mille-Îles a questionné le gouvernement sur cette inquiétante décision de la SAQ dans le Centre-du-Québec. Le ministre des Finances et celle des Affaires municipales ont alors tout simplement refusé de donner suite au cri du cœur du maire de Victoriaville, Antoine Tardif, qui réclame une intervention dans le dossier. Mme Dufour a immédiatement soulevé le manque de volonté de la CAQ pour revitaliser les régions du Québec.

« C'est surréaliste! Le PDG de la SAQ, une société d'État du gouvernement du Québec, qui se moque des règles en matière d'aménagement du territoire. Pire encore, les ministres des Finances et des Affaires municipales s'assoient sur leurs mains et abandonnent les citoyens et les élus de Victoriaville. C'est de la vitalité de nos régions et de leur cœur villageois dont il est question. »

-Virginie Dufour, députée de Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

