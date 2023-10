Déménagement de la SAQ à Victoriaville : les employé-es sont contre

VICTORIAVILLE, QC, le 6 oct. 2023 /CNW/ - Le Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ-CSN) apporte son soutien à la ville de Victoriaville, qui tente par tous les moyens de contrer le déménagement de la succursale située dans son centre-ville.

Le syndicat, qui représente les employé-es de la succursale visée, estime qu'en voulant quitter le centre-ville, la direction de la SAQ néglige une large part de sa mission socio-économique.

« Ce sont plein de commerces du centre-ville de Victoriaville, notamment des restaurants "apportez votre vin", qui sont directement menacés de fermeture », déplore la présidente du SEMB-SAQ-CSN, Lisa Courtemanche. « Ce sont des centaines de travailleuses et des travailleurs qui perdront leur emploi en raison de l'entêtement comptable de la direction de la SAQ. Nous demandons à notre employeur d'écouter la ville de Victoriaville, sa communauté d'affaires et l'ensemble de ses citoyennes et de ses citoyens afin de maintenir la présence de la SAQ au centre-ville, afin de continuer à y jouer un rôle attractif et contribuer à son essor, comme le veulent ses employé-es. »

Il y a une dizaine d'années, les employé-es de la SAQ du centre-ville de Trois-Rivières s'étaient joints à la communauté pour empêcher la société d'État de fermer leur succursale, laquelle est toujours ouverte, rappelle le président du Conseil central du Cœur du Québec de la CSN, Pascal Bastarache.

« Quand l'administration municipale, les gens d'affaires et la communauté implorent une entreprise publique de ne pas contrecarrer ses objectifs en matière de développement urbain, on doit les écouter. Que la SAQ veuille ouvrir une nouvelle succursale, on applaudit, mais qu'elle maintienne sa succursale du centre-ville », affirme Pascal Bastarache.

Le syndicat souligne qu'il sera des plus vigilants, à la table de négociation, quant aux questions entourant le maintien des succursales sur l'ensemble du territoire québécois. Dans le cadre des négociations avec ses employé-es, la direction de la SAQ demande notamment de pouvoir faciliter la fermeture de succursales.

Le SEMB-SAQ-CSN représente les 5500 employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ, partout au Québec. Le Conseil central du Cœur du Québec regroupe 16 500 travailleurs et travailleuses du Centre-du-Québec et de la Mauricie. Forte de 330 000 membres, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est présente dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN

Renseignements: François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, 514 949-8973, [email protected]