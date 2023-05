KINGSEY FALLS, QC, le 2 mai 2023 /CNW/ - Cascades inc. (TSX : CAS), chef de file dans la récupération et la fabrication de produits d'emballage et d'hygiène écoresponsables, est très heureuse d'annoncer qu'elle a produit son premier rouleau de carton-caisse 100 % recyclé à son usine de Bear Island, en Virginie.

Avec une capacité de production annuelle de 465 000 tonnes courtes de carton-caisse de poids de base léger, de haute qualité et 100 % recyclé, cette usine à la fine pointe est équipée pour performer dans le premier quartile de son industrie et renforcera la flexibilité opérationnelle, l'empreinte géographique, et la compétitivité de la plateforme de carton-caisse de Cascades. Le projet a créé 700 emplois dans la région pendant la phase de construction et 180 emplois permanents avec le début de la production commerciale.

« Après la mise en service de l'usine de Greenpac, il y a près de 10 ans, le démarrage de Bear Island marque un autre jalon historique dans la modernisation stratégique de notre réseau de fabrication. Plus que jamais, Cascades est équipée d'actifs modernes et concurrentiels qui nous permettront de poursuivre une croissance à long terme dans l'emballage, et ce, à l'échelle nord-américaine », a souligné Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

« Cascades veut remercier tous ces employé(e)s et partenaires qui ont rendu possible la réalisation de ce projet, un exploit rendu encore plus difficile compte tenu du contexte mondial difficile des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Ce projet est le deuxième plus important de l'histoire de Cascades et nous sommes très fiers d'avoir converti cette usine en moulin ultramoderne qui permettra à Cascades de gagner des parts de marché, de développer son offre et ses solutions durables pour ses clients », a commenté le président et chef de l'exploitation de Cascades Emballage carton-caisse, Charles Malo.

L'usine de Bear Island entre maintenant dans la phase de rodage de la machine et augmentera progressivement sa production afin d'atteindre sa pleine capacité. Une inauguration officielle aura lieu au courant des prochains mois.

Fermeture permanente d'une machine à papier à l'usine de Niagara Falls

Cascades annonce également l'arrêt définitif de la machine à papier numéro 2 de son usine de Niagara Falls, dans l'État de New York, elle qui était temporairement arrêtée depuis novembre 2022. La machine, l'une des plus vieille de la plateforme de carton-caisse, a une capacité de production de 90 000 tonnes et requière des investissements pour demeurer compétitive. La fermeture définitive de cette machine impactera environ 40 postes. La majorité de ces postes sont présentement vacants ou feront l'objet d'attrition afin de minimiser l'impact sur les employé(e)s.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Renseignements: Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819 363-5164, hugo_damo[email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514 282 2697, [email protected]