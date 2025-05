Démarrage des travaux à l'HMR - Le gouvernement cède à la pression populaire, mais le fond du problème demeure

QUÉBEC, le 6 mai 2025 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ prend acte de l'annonce du gouvernement Legault concernant le déblocage de fonds pour le démarrage des travaux à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR). Il était plus que temps. Mais tout comme une hirondelle ne fait pas le printemps, un stationnement ne fait pas un hôpital. Ce n'est pas parce qu'on débloque les premiers millions que le cœur du problème est réglé.

« Ce n'est pas normal qu'il ait fallu des images de fenêtres qui explosent, de plafonds qui fuient, puis une menace réelle pour la sécurité des professionnelles en soins et des patient-e-s, pour que le gouvernement se réveille, lance Julie Bouchard, présidente de la FIQ. L'intervention du gouvernement, bien que tardive, était inévitable face à l'indignation généralisée et à la pression publique »

Pour la FIQ, le geste annoncé aujourd'hui ne règle rien à long terme si le gouvernement continue d'ignorer les revendications légitimes des professionnelles en soins, qui réclament des conditions de travail humaines et une reconnaissance de leur expertise.

« Des pépines, c'est pas ça qui va retenir les professionnelles en soins. Tant qu'on va continuer à les épuiser et à leur manquer de respect, on va les perdre. C'est aussi simple que ça. Les murs, c'est bien. Mais les murs ne soignent personne. Si on veut que les gens viennent y travailler et qu'ils y restent, il faut que ça devienne un endroit attirant, respectueux, où on peut exercer son métier dans des conditions humaines », ajoute Mme Bouchard.

La Fédération note aussi le timing très politique de certaines annonces. Alors qu'une élection partielle se prépare à Victoriaville, voilà que le projet d'agrandissement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska est soudainement remis sur les rails. « Ce n'est pas l'état des murs qui dicte les priorités du gouvernement, c'est la carte électorale. Et ça, c'est profondément inquiétant », note Julie Bouchard.

La FIQ tient à rappeler que Maisonneuve-Rosemont n'est que la pointe de l'iceberg. De nombreuses infrastructures de santé au Québec sont vétustes, inadéquates ou dangereusement sous-dimensionnées : Hôtel-Dieu d'Arthabaska, urgences de Mont-Laurier, hôpital de La Malbaie, Sept-Îles, projets de modernisation à Gatineau, dans Lanaudière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean… La liste est longue. La FIQ appelle le gouvernement à engager un véritable chantier double : la modernisation des infrastructures, mais aussi la valorisation réelle des professionnelles en soins.

« Ce ne sont pas des projets de luxe, c'est le strict minimum pour soigner les gens dans des conditions sécuritaires et humaines. Les équipes font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont, mais parfois, c'est tout simplement indécent. On ne peut pas planifier des soins comme on fait du marketing électoral. Ce qu'il faut, c'est une vision d'ensemble, des échéanciers clairs, et surtout, du respect pour les équipes qui tiennent le réseau à bout de bras », conclut la présidente.

