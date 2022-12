DARTMOUTH, NS, le 7 déc. 2022 /CNW/ - Après 59 années d'illustre service en soutien de travaux en sciences océaniques au Canada et dans le monde, le NGCC Hudson entame son dernier voyage vers son démantèlement et une élimination respectueuse de l'environnement.

Le 28 novembre 2022, après un processus concurrentiel ouvert, Services publics et Approvisionnement Canada, au nom de la Garde côtière canadienne (GCC), a attribué le contrat de démantèlement du navire à l'entreprise maritime contractante R.J. MacIsaac Construction Ltd (RJMI) d'Antigonish. Le montant de ce contrat de démantèlement respectueux de l'environnement est de 1,6 million de dollars.

Au cours des prochaines semaines, la GCC confiera la garde du navire mis hors service à RJMI. Le navire sera ensuite remorqué de l'Institut océanographique de Bedford à Dartmouth en Nouvelle-Écosse jusqu'à un site d'entreposage temporaire dans le port de Halifax pendant quelques mois.

Au printemps 2023, RJMI remorquera le navire à son installation de Sheet Harbour où sera conduit le processus d'assainissement et d'élimination des matières dangereuses. D'ici l'automne 2023, le navire sera retiré de l'eau, et sa coque ainsi que sa superstructure seront démontées. Le projet devrait être totalement achevé avant la fin de l'automne 2023.

RJMI veillera à ce que tout l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium ou tout autre matériau recyclable à bord du navire soit recyclé, tandis que les matériaux non recyclables seront éliminés de manière écologique, conformément aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux. De plus, l'entrepreneur récupérera les transducteurs de la coque et les hélices du NGCC Hudson pour les remettre à la GCC.

« La journée d'aujourd'hui est chargée d'émotions contradictoires, alors que la Garde côtière canadienne démantèle le NGCC Hudson de façon responsable, un navire pionnier qui a servi les Canadiens et les scientifiques du Canada depuis près de 60 ans. La Garde côtière canadienne franchissant cette étape sert de rappel à tous les propriétaires de navires dans l'ensemble du pays d'avoir un plan à l'appui du démantèlement de leurs navires, d'une manière respectueuse de l'environnement, en vue de protéger nos terres et nos océans. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne



« Pendant plus d'un demi-siècle, le NGCC Hudson a servi fièrement notre pays. Alors que ce navire est retiré des eaux, je suis ravi de voir qu'une entreprise locale de Sheet Harbour reçoit le contrat de démantèlement du navire, ce qui créera des emplois à Sheet Harbour et soutiendra l'économie locale. »

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Tandis que nous écrivons le dernier chapitre de l'illustre histoire du NGCC Hudson, je me souviens de tous les membres de la Garde côtière canadienne qui ont navigué sur ce navire, et laissé leur marque sur les sciences océaniques canadiennes. Je suis particulièrement fier qu'une partie de l'histoire du NGCC Hudson soit préservée pour rappeler de célébrer le passé tandis que nous naviguons vers l'avenir des missions scientifiques océanographiques. »

Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne

Avant la remise du navire à R.J. MacIsaac Construction Ltd., le personnel de la Garde côtière canadienne a enlevé un certain nombre d'articles du NGCC Hudson, dont la cloche du navire, la barre, le chronomètre, les ancres, et les photographies du NGCC Hudson , qui sont actuellement entreposés en toute sécurité. Les objets historiques seront archivés ou donnés à des musées maritimes, installés sur le futur navire hauturier de sciences océanographiques actuellement en construction au chantier naval Seaspan de Vancouver ou sur d'autres navires de la GCC, le cas échéant, ou placés comme pièces décoratives historiques dans des sites ministériels.

dont la cloche du navire, la barre, le chronomètre, les ancres, et les photographies du NGCC , qui sont actuellement entreposés en toute sécurité. Les objets historiques seront archivés ou donnés à des musées maritimes, installés sur le futur navire hauturier de sciences océanographiques actuellement en construction au chantier naval Seaspan de ou sur d'autres navires de la GCC, le cas échéant, ou placés comme pièces décoratives historiques dans des sites ministériels. Le NGCC Hudson était une plate-forme essentielle du programme de sciences océanographiques de Pêches et Océans Canada . Le navire hauturier de sciences océanographiques, qui doit encore être nommé, ne devrait pas être livré avant 2025. La Garde côtière canadienne continue de travailler en étroite collaboration avec Pêches et Océans Canada pour atténuer les répercussions sur les programmes scientifiques.

était une plate-forme essentielle du programme de sciences océanographiques de Pêches et Océans . Le navire hauturier de sciences océanographiques, qui doit encore être nommé, ne devrait pas être livré avant 2025. La Garde côtière canadienne continue de travailler en étroite collaboration avec Pêches et Océans pour atténuer les répercussions sur les programmes scientifiques. Le futur navire hauturier de sciences océanographiques est construit dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN) du gouvernement du Canada .

. Le navire hauturier de sciences océanographiques (NHSO), deuxième classe de navires de la Garde côtière canadienne construits par le chantier naval Seaspan de Vancouver , est une étape cruciale dans le renouvellement de la flotte de la Garde côtière. Le NHSO soutiendra les 30 prochaines années, au moins, de recherches scientifiques de pointe du gouvernement du Canada qui aideront à éclairer les décisions sur la protection de nos pêches, de nos océans et de nos zones côtières.

