Demande de création d'une banque de congés d'isolement de 10 jours : la FCEI appelle à la prudence

MONTRÉAL, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) est préoccupée par la demande des syndicats visant à créer une banque de congés de maladie COVID-19 de 10 jours pour l'ensemble des travailleurs ne pouvant pas faire de télétravail. Avant d'arriver à une décision, il est nécessaire de réaliser une étude d'impact réglementaire et de consulter les propriétaires d'entreprise. Il faut prendre en considération le fait que les PME québécoises sont déjà très affaiblies. Il faut absolument éviter de leur imposer davantage de mesures gouvernementales qui leur ajouteraient des coûts supplémentaires.

Le Baromètre des affaires de novembre de la FCEI montre que la confiance des PME du Québec n'a jamais atteint un niveau aussi bas, à l'exception du grand confinement de 2020 et de la crise économique de 2008. C'est pourquoi la FCEI demande de faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'il s'agit d'imposer de nouveaux coûts aux petites entreprises au moment où elles vivent encore une situation précaire. De plus, en raison de la pénurie de main-d'œuvre, 72 % des propriétaires de PME doivent travailler plus d'heures, et le manque de contrats qui en découle a fait perdre aux petites entreprises 11 milliards de dollars l'an dernier. Dans un contexte où la moitié des entreprises au Québec ont moins de 5 employés, l'absence d'une seule personne a des incidences importantes sur la productivité.

« Il faut prendre en considération le contexte fragile des PME qui se reflète dans leur très faible niveau de confiance. Les deux raisons fondamentales de leur pessimisme sont la pénurie de main-d'œuvre et l'augmentation des coûts. La mise en application de la demande de créer une banque de congés de maladie de 10 jours ajouterait encore plus de pression sur ces deux enjeux. C'est pourquoi nous appelons à la prudence », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Les PME sont soucieuses de la santé de leurs employés

Les PME sont à l'écoute, soucieuses de la santé de leurs employés et flexibles. Selon un sondage de la FCEI, 98 % des PME essaient constamment d'offrir les meilleures conditions de travail à leurs employés. Par contre, 90 % d'entre elles croient que les employeurs et les employés devraient pouvoir négocier entre eux les arrangements sur la flexibilité au travail, sans devoir se conformer à une loi contraignante.

C'est pour cette raison que l'imposition de 10 jours de congés maladie à tous ne cadre pas avec la réalité des PME. Ces jours de congé de maladie supplémentaires financés par l'employeur, sans mesures d'atténuation, fragiliseront encore plus de nombreuses entreprises. D'ailleurs, la FCEI croit que si le gouvernement veut concrétiser cette demande syndicale, il devrait offrir une pleine compensation aux entreprises.

« La FCEI fera valoir la perspective des PME aux différents ministères concernés, notamment auprès du ministre du Travail. Une analyse d'impact réglementaire doit être menée avant toute prise de décision. Nous appelons le gouvernement du Québec à consulter les propriétaires de PME et, surtout, à ne pas leur imposer de coûts supplémentaires », conclut François Vincent.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

