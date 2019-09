Demande d'intervention du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais - Le Tribunal administratif du travail convoque l'employeur et le Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais à une séance de conciliation

MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite des derniers sit-in, et des dernières interventions auprès du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais et de l'employeur, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, le Tribunal administratif du travail convoque les parties à une séance de conciliation, le 18 septembre 2019 à 13 heures. Si la conciliation ne permet pas aux parties de prendre des engagements assurant les services auxquels le public a droit, le Tribunal les entendra en audience.

Interpellé à la suite d'un premier sit-in intervenu dans la nuit de lundi à mardi, et par la suite mardi après-midi, le Tribunal est intervenu pour s'assurer que les parties pouvaient trouver des solutions permettant aux usagers de recevoir les services.

Le Tribunal est par ailleurs conscient des difficultés reliées aux heures supplémentaires obligatoires. En convoquant les parties en séance de conciliation, son rôle est de les aider à trouver des solutions qui permettent à la population de recevoir les services auxquels elle a droit.

