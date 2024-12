/R E P R I S E -- Avis de grève de 14 syndicats d'ambulanciers : Des services essentiels seront offerts à partir du 11 décembre/

MONTRÉAL, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Le Tribunal administratif du travail a reçu des avis de 14 syndicats affiliés à la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec - SCFP 7300 représentant des membres œuvrant dans des entreprises offrant des services dans différentes régions du Québec. Les ambulanciers ont annoncé leur intention de déclencher une grève à durée indéterminée à partir du 11 décembre 2024 à 0 h 01.

En prévision de cette grève, le Tribunal a statué sur les services prévus aux ententes intervenues entre les parties et il déclare qu'ils sont suffisants pour que la santé ou la sécurité de la population ne soit pas mise en danger par la grève.

Il est possible de connaître l'ensemble des services maintenus pendant la période de grève en consultant la décision et les documents en annexe disponibles sur le site du Tribunal. Aussi, pour en connaître plus sur le dossier et les parties impliquées, nous vous invitons à consulter le plumitif du Tribunal en inscrivant le numéro 1394469.

En terminant, le Tribunal rappelle aux parties qu'en cas de difficulté de mise en application des services essentiels, elles doivent communiquer ensemble rapidement afin de tenter de trouver une solution. À défaut, elles en feront part au Tribunal dans les plus brefs délais afin que celui-ci puisse leur fournir l'aide nécessaire.

Voici la liste des entreprises touchées :

Ambulance 22-22 inc.;

Ambulances Acton Vale ;

; Ambulances Granby ;

; Ambulances Saint-Hyacinthe ;

; Ambulances Senneterre inc.;

inc.; Dessercom inc. (secteurs : Bedford et Val-d'Or );

et ); HRH Services Préhospitaliers inc. (secteurs : Repentigny et Sorel-Tracy );

et ); Service Secours Baie-des-Chaleurs ltée;

Services Préhospitaliers Paraxion inc. (secteurs : Amqui / Sayabec , Lotbinière, Pointe-à-la-Croix/Saint-Alexis et Saint-Jean-Port-Joli ).

