Demande d'autorisation d'exercer une action collective: la SQDC entend contester

MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - La Société québécoise du cannabis (SQDC) a reçu une demande d'autorisation d'exercer une action collective concernant les produits dont la variété est "en rotation". La SQDC prendra le temps de bien analyser la procédure. Cependant, de prime abord, elle est en désaccord avec les arguments du demandeur et prévoit les contester.

La SQDC offre effectivement des produits dont la variété est en rotation. Cela étant dit, elle présente explicitement cette particularité sur les fiches des produits concernés et, surtout, elle n'oblige personne à choisir ces produits. Le client qui recherche une variété définie a un grand choix de produits à variété unique.

D'une part, retirer les variétés en rotation limiterait la capacité de choix des consommateurs et consommatrices. Plusieurs variétés en rotation figurent parmi les plus abordables pour notre clientèle. Leur retrait serait contraire aux intérêts de ceux et celles qui recherchent ces produits. Rappelons que pour accomplir sa mission de faire migrer la clientèle du marché illégal dans une perspective de protection de la santé, la SQDC doit pouvoir répondre aux besoins variés de la clientèle.

D'autre part, le retrait de ces produits porterait préjudice à nos petits producteurs, notamment québécois et artisanaux, dont les variétés en rotation leur permettent de se faire connaître et de vendre leur production malgré de plus petites récoltes.

D'ailleurs, on peut penser à plusieurs formules similaires dans différents contextes commerciaux. Par exemple, les menus fixes non définis dans les restaurants haut de gamme, ou encore chez certains rôtisseurs, par exemple, où l'on peut payer moins cher pour avoir, soit une cuisse, soit une poitrine selon le choix du rôtisseur. Le client qui n'a pas de préférence entre les deux peut réaliser une économie tout en aidant le rôtisseur à prévenir le gaspillage.

Par conséquent, la Société défend la pertinence de l'offre de produits dont la variété est en rotation et soutient qu'elle devrait demeurer une option pour la clientèle de la SQDC.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

