Les récentes statistiques sur les importations indiquent que l'Italie demeure le principal fournisseur d'huile d'olive au Canada, les importations ayant augmenté de façon constante au cours des dernières années. L'huile d'olive extra vierge italienne, connue pour son goût supérieur et ses propriétés axées sur la santé, est devenue particulièrement populaire auprès des consommateurs canadiens qui recherchent des ingrédients de qualité pour leur cuisine.

Au cours des 11 premiers mois de 2024, le Canada a importé d'Italie de l'huile d'olive et de l'huile d'olive extra vierge d'une valeur de 98,3 millions d'euros (environ 12 142 tonnes). Selon les prévisions de ce résultat pour le mois manquant (décembre), la valeur estimative finale est d'environ 107,3 millions, ce qui représente une augmentation de 29,4 % par rapport à 2023. En termes de volume, la variation montrera une légère augmentation par rapport aux 13 695 tonnes importées en 2023.

La consommation d'huile d'olive au Canada a connu une trajectoire ascendante, en mettant l'accent sur l'intégration de l'huile d'olive dans la cuisson, la cuisson et les vinaigrettes de tous les jours. Les chefs et les cuisiniers à domicile reconnaissent la polyvalence de l'huile d'olive extra vierge, non seulement comme vinaigrette, mais aussi comme ingrédient clé dans diverses recettes, des marinades aux huiles de finition qui rehaussent la saveur des plats.

La popularité de l'huile d'olive de l'UE et de l'Italie peut également être attribuée à une sensibilisation accrue à ses bienfaits pour la santé, y compris la santé cardiaque et son rôle en tant que composante clé de l'alimentation méditerranéenne, qui met l'accent sur les aliments entiers et les gras sains. De plus, l'essor des émissions culinaires, des blogueurs culinaires et des médias sociaux a suscité de l'intérêt pour l'expérimentation culinaire, encourageant les consommateurs à trouver des façons d'intégrer l'huile d'olive à leurs repas quotidiens.

« Les Canadiens sont de plus en plus avertis au sujet de la qualité de leurs ingrédients, et l'huile d'olive italienne se distingue par sa saveur riche et son authenticité, a déclaré Pierpaola Occhiuto, président de L'Olivicola Cosentina, promoteur de la campagne sur l'huile d'olive pure d'Europe. « Alors que de plus en plus de consommateurs adoptent le régime méditerranéen et ses avantages pour la santé, nous nous attendons à ce que la demande d'huiles d'olive de haute qualité continue d'augmenter.

