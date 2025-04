TORONTO, 28 avril 2025 /CNW/ - Olivicola Cosentina est ravie d'annoncer sa participation à la campagne « Huile d'olive pure d'Europe » de SIAL Canada 2025, cofinancée par la Commission européenne. Cette initiative passionnante fera la promotion de la qualité et de l'authenticité exceptionnelles des huiles d'olive et des huiles d'olive extra-vierges européennes et italiennes lors de l'un des principaux salons professionnels de l'innovation alimentaire en Amérique du Nord, qui aura lieu du 29 avril au 1er mai 2025, à Toronto.

La campagne « Huile d'olive pure d'Europe » vise à éduquer les consommateurs, les professionnels de l'industrie et les KO sur les avantages pour la santé, la polyvalence culinaire et les pratiques durables derrière les huiles d'olive européennes de qualité supérieure. Les participants de SIAL Canada peuvent s'attendre à des séances de cuisine et des dégustations quotidiennes qui mettront en valeur les riches saveurs et les utilisations de ces produits de haute qualité.

« Nous sommes ravis de présenter la campagne « Huile d'olive pure d'Europe » à SIAL Canada 2025, a déclaré Massimino Magliocchi, président d'Olivicola Cosentina. « Notre participation offre une occasion unique d'interagir avec les consommateurs canadiens, les experts de l'industrie et les principaux CLL, en mettant en valeur la qualité, l'innocuité et le goût exclusif de l'huile d'olive et de l'huile d'olive extra-vierge européennes. Les séances de cuisine démontreront la polyvalence de l'huile d'olive de l'UE dans la cuisine traditionnelle et contemporaine, qu'elle soit européenne ou canadienne. »

Tout au long du salon, le chef Luciano Schipano animera des séances de cuisine interactives, illustrant comment intégrer de l'huile d'olive pure européenne dans une variété de plats délicieux. Les participants auront l'occasion de goûter directement à ces créations, ce qui améliorera leur compréhension et leur appréciation de la façon dont l'huile d'olive peut améliorer les expériences culinaires.

En plus des séances de cuisine, le kiosque présentera des informations sur les origines diverses des huiles d'olive européennes, leurs méthodes de production et leurs avantages pour la santé, soulignant l'engagement de l'UE envers la qualité, la sécurité et la durabilité dans l'agriculture.

Visitez le kiosque Pure Olive d'Europe 721 @ SIAL Canada pour participer aux démonstrations culinaires, déguster et découvrir l'art derrière les huiles d'olive de l'UE.

Pour en savoir plus sur la campagne et l'événement, visitez notre site Web : https://www.oliveoilfromeurope.eu ou suivez-nous sur :

Joignez-vous à nous pour célébrer le riche patrimoine et les saveurs de l'huile d'olive européenne au salon SIAL Canada 2025! Profitez. « C'est de l'Europe »

