TORONTO, le 27 janv. 2021 /CNW/ - À l'occasion de la Journée de la protection des données, le Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario diffusera une webémission le jeudi 28 janvier à 9 h 30 sur l'utilisation des technologies de surveillance par les services de police. Ces technologies comprennent notamment les caméras d'intervention, l'intelligence artificielle, la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, la reconnaissance faciale et les technologies biométriques. Bien que ces technologies puissent se révéler très utiles pour le maintien de l'ordre, elles peuvent également avoir une incidence négative considérable sur le droit à la vie privée et d'autres droits fondamentaux en l'absence de cadres de gouvernance appropriés.

Les principales questions abordées seront les suivantes :

Élaboration et intégration de règles de protection des renseignements personnels et établissement de mécanismes efficaces de surveillance et de contrôle

Nécessité, transparence et reddition de comptes : principes de base aux fins des services de police assistés par la technologie

Demande croissante du public quant à la reddition de comptes de la part de la police, et évolution des attitudes concernant l'utilisation de technologies par la police

Nécessité de s'assurer que l'utilisation des technologies par les services de police atteint les objectifs fixés et respecte les droits de la personne

Ordre du jour :

9 h 30 - Mot de bienvenue de Patricia Kosseim, commissaire, CIPVP

9 h 35 - Vue d'ensemble des nouvelles technologies de surveillance dans le domaine des services de police - Chris Parsons, associé supérieur en recherche, Citizen Lab

10 h - Débat animé par la commissaire :

Raj Dhir, directeur général et avocat en chef, Commission ontarienne des droits de la personne

Colin Freeze , journaliste, Globe and Mail

, journaliste, Stephen McCammon , avocat, Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l' Ontario

, avocat, Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l' Chris Parsons , associé supérieur en recherche, Citizen Lab

, associé supérieur en recherche, Citizen Lab Alana Saulnier , coordonnatrice du programme de criminologie et professeure, Université Lakehead

, coordonnatrice du programme de criminologie et professeure, Université Lakehead Colin Stairs , directeur de l'information, Service de police de Toronto

11 h - Questions de l'auditoire - animé par la commissaire

11 h 20 - Sommaire de Ron Kruzeniski, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Saskatchewan

11 h 25 - Mot de la fin de Sherry Liang, commissaire adjointe, CIPVP

