Delta et Korean prévoient d'acquérir des participations indépendantes représentant au total 25 % du capital de la compagnie WestJet pour un montant de 550 millions de dollars américains auprès de Onex Partners et de ses fonds affiliés et co-investisseurs (ci après le « Groupe Onex »).

Cet accord permettra d'aligner davantage les intérêts des compagnies aériennes, d'offrir de nouveaux avantages à leurs clients respectifs, et de renforcer la connectivité entre le Canada et l'Amérique du Nord, l' Europe , l'Asie et au-delà.

CALGARY, AB, le 9 mai 2025 /CNW/ - Delta Air Lines et Korean Air prévoient de renforcer leurs partenariats respectifs avec WestJet grâce à l'acquisition de participations minoritaires dans le capital de la compagnie aérienne canadienne auprès de Onex Partners, la plateforme de capital-investissement d'Onex dédiée au segment supérieur du marché intermédiaire, un investisseur canadien et gestionnaire d'actifs alternatif. Les fonds affiliés et co-investisseurs du Groupe Onex participeront à la vente aux côtés de Onex Partners. Ces investissements s'appuient sur les relations actuellement entretenues par chacune des compagnies aériennes avec WestJet pour offrir toujours plus d'avantages aux clients en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au-delà.

Dans le cadre des accords annoncés aujourd'hui, Delta et Korean procéderont à l'acquisition de participations indépendantes représentant au total 25 % du capital de WestJet. Delta investira 330 millions de dollars américains pour acquérir une participation de 15 %, tandis que Korean investira 220 millions de dollars américains pour acquérir une participation de 10 %.

A la clôture de l'opération, Delta aura le droit et a l'intention de vendre et de transférer 2,3 % du capital de WestJet à son partenaire de co-entreprise Air France-KLM, également partenaire commercial de WestJet, pour 50 millions de dollars américains. Cette transaction distincte reste soumise à certaines validations de la part d'Air France-KLM. Le Groupe Onex continuera de posséder et de contrôler la compagnie WestJet, basée à Calgary, en Alberta.

Delta et Korean sont partenaires de Westjet depuis de nombreuses années, dans le cadre d'accords de partage de codes. Ces partenariats élargis permettront d'offrir de nouveaux avantages aux voyageurs dans le futur, notamment une expérience de voyage enrichie et plus fluide à l'échelle mondiale.

« En investissant dans un partenaire de premier plan tel que WestJet, nous alignons nos intérêts et nous réaffirmons notre objectif de proposer un vaste réseau mondial et une expérience client au meilleur niveau aux voyageurs aux États-Unis et au Canada », a déclaré Ed Bastian, Directeur général de Delta. « Ensemble, Delta et ses partenaires aériens connectent le monde et façonnent l'avenir du voyage. »

« Nous sommes heureux d'investir dans WestJet dans le cadre de notre engagement continu à améliorer la connectivité transpacifique », a déclaré Walter Cho, président et Directeur général de Korean Air et du Groupe Hanjin. « Ce partenariat stratégique renforcera notre réseau mondial et sera créateur de valeur sur le long terme pour les clients grâce à un plus large choix et à des voyages encore plus fluides. »

« Delta, Korean et Air France-KLM et figurent parmi les compagnies aériennes les plus importantes et les mieux gérées au monde. Onex est ravi de les accueillir en tant qu'actionnaires de WestJet », a déclaré Tawfiq Popatia, co-responsable de Onex Partners.

« Ces investissements et le renforcement des partenariats qu'ils induisent sont une reconnaissance de nos personnels et des performances exceptionnelles de WestJet dans la période extraordinaire que l'aviation traverse ces dernières années », a déclaré Alexis von Hoensbroech, Directeur général de WestJet.

Delta et WestJet sont partenaires depuis février 2011, offrant un réseau mondial élargi et des voyages fluides à leurs clients des deux côtés de la frontière américano-canadienne. Delta, qui célèbre son 100e anniversaire cette année, dessert fièrement le Canada depuis plus de 90 ans. Ces dernières années, Delta a réalisé des prises de participation dans plusieurs compagnies aériennes internationales, dont Air France-KLM, LATAM, Aeromexico, Virgin Atlantic, China Eastern ainsi que la société mère de Korean Air, Hanjin KAL.

Korean Air et WestJet sont partenaires depuis juin 2012 et n'ont cessé, depuis, d'élargir leur connectivité transpacifique. Grâce à leur accord de partage de code, les voyageurs de part et d'autre du Pacifique peuvent accéder à des vols entre Séoul-Incheon et Vancouver, Toronto et Calgary, avec des correspondances vers le réseau domestique canadien et américain de WestJet, ainsi que vers le vaste réseau asiatique de Korean Air.

Barclays agit en tant que conseiller financier exclusif de WestJet et Onex dans le cadre de cette transaction. L'accord reste soumis à certaines approbations réglementaires.

A propos de Delta

Grâce à un service d'exception et à la force de l'innovation, Delta Air Lines (NYSE : DAL) ne cesse de chercher de nouvelles façons de rendre chaque voyage plus personnalisé pour chacun de ses clients.

Les 100 000 collaborateurs de Delta œuvrent chaque jour à offrir une expérience client de classe mondiale à bord de quelque 5 000 vols quotidiens Delta et Delta Connection, desservant plus de 290 destinations sur six continents, et rapprochant les personnes des lieux - et les unes des autres.

En 2024, Delta a transporté plus de 200 millions de clients en toute sécurité, fiabilité et avec un service client innovant salué dans le secteur. La compagnie a été reconnue par J.D. Power comme n°1 en satisfaction client pour les cabines First/Business et Premium Economy. Elle a également été désignée meilleure compagnie aérienne américaine par le Wall Street Journal et compagnie la plus ponctuelle d'Amérique du Nord en 2024. Enfin, ses équipes ont reçu le Platinum Award for Operational Excellence décerné par Cirium.

À propos de Korean Air

Avec plus de 55 ans de service, Korean Air fait partie des 20 plus grandes compagnies aériennes mondiales, transportant plus de 23 millions de passagers en 2024. Son hub mondial à l'aéroport international d'Incheon (ICN) permet à la compagnie d'opérer vers 117 villes dans 40 pays sur cinq continents, avec une flotte moderne de 163 avions et plus de 20 000 employés professionnels.

La performance exceptionnelle de Korean Air et son engagement envers les plus hauts standards de sécurité et de service client sont largement reconnus. La compagnie a reçu de nombreux prix, dont une note de 5 étoiles de Skytrax ainsi que le titre de « Compagnie aérienne de l'année » décerné par Air Transport World et Airline Ratings. Korean Air est membre fondateur de l'alliance aérienne SkyTeam et est devenue l'une des plus grandes compagnies aériennes transpacifiques grâce à son partenariat stratégique avec Delta Air Lines.

Pour plus d'informations sur Korean Air, veuillez visiter www.koreanair.com, le Korean Air Newsroom, facebook.com/KoreanAir, instagram.com/KoreanAirworld et x.com/KoreanAir_KE.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et trois avions desservant cinq destinations. Depuis lors, WestJet a révolutionné le voyage à bas coût au Canada, réduisant les tarifs aériens de moitié et augmentant la population de passagers aériens au Canada de plus de 50 %. Suite à son intégration avec Sunwing en 2025, plus de 14 000 employés de WestJet soutiennent près de 200 avions et relient les passagers à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

À propos d'Onex

Onex investit et gère des capitaux au nom de ses actionnaires et clients dans le monde entier. Fondée en 1984, la société possède une longue expérience dans la création de valeur pour ses clients et actionnaires. Parmi nos investisseurs, on compte une large gamme de clients mondiaux, tels que des fonds de pension publics et privés, des fonds souverains, des banques, des compagnies d'assurances, des bureaux familiaux et des particuliers fortunés. Au total, Onex gère environ 51,1 milliards de dollars d'actifs, dont 8,3 milliards de dollars de capitaux propres propres à Onex. Avec des bureaux à Toronto, New York, New Jersey et Londres, Onex et ses équipes de gestion expérimentées sont collectivement les plus grands investisseurs de ses plateformes. Onex est coté à la Bourse de Toronto sous le symbole ONEX. Pour plus d'informations sur Onex, visitez www.onex.com. Les documents financiers d'Onex peuvent également être consultés sur www.sedarplus.com.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership